Dinamu ovo nikako ne ide u prilog: Na drugom kraju Europe događa se scenarij kojeg bi htjeli izbjeći

Još u subotu dvije su stvari postale jasne glede Dinamovog izlaska u Europu nadolazećeg ljeta. Prvo, Dinamo je i matematički potvrdio novu titulu hrvatskog nogometnog prvaka. Rijeka je izgubila u Varaždinu (3:1), a plavi su slavljem protiv Osijeka na Maksimiru (1:0) pobjegli bijelima s Rujevice na nedostižnih sedam bodova prednosti, dva kola prije kraja. No, ista se stvar dogodila i u Ukrajini, gdje je Šahtar postao prvak te zemlje.

Zašto je to važno? Osvoji li Real Madrid svoju 15. titulu europskog prvaka u velikom finalu Lige prvaka, 1. lipnja na londonskom Wembleyju protiv Borussije, Dinamo bi mogao profitirati. Više neće, kako su se to do sada nadali, postati prvak s najvećim koeficijentom od onih zemalja koje ne daju predstavnika izravno u skupine Lige prvaka za sljedeću sezonu, jer to će sigurno biti Šahtar. No, Dinamo sada gleda na Šahtarovo mjesto u Play-off rundi, onoj završnoj fazi kvalifikacija Lige prvaka.

Poznato je da izvorno hrvatski prvak svoje natjecanje u Ligi prvaka počinje već u 2. pretkolu, što znači da mora pobijediti čak tri suparnika i odigrati šest kvalifikacijskih utakmica prije ulaska u grupnu fazu. Sad kad je Šahtar siguran kao prvak Ukrajine, dobije li Real Ligu prvaka, Šahtar će ući na Realovo mjesto, budući da je kraljevski klub i naslovom prvaka u Španjolskoj već potvrdio učešće u Ligi prvaka za sljedeću sezonu.

Dinamo je u utrci za mjesto koje izravno vodi u Ligu prvaka bio 4. po koeficijentu. Osim Šahtara, ispred plavih su još i praška Slavia te danski Kopenhagen. Sada se ti češki, odnosno danski klubovi nadaju da će biti prvaci svojih zemalja pa da će doći na Šahtarovo mjesto u Play-off rundi Lige prvaka, budući da nacionalni prvak Ukrajine u kvalifikacije LP kreće od te, završne runde.

Slavia je ovoga tjedna u derbiju s vodećom Spartom kiksala i vjerojatno neće biti prvak Češke, ali Kopenhagen je ove nedjelje dobio Brondby u gostima i sada ima dva boda više u odnosu na Brondby, tri kola prije kraja. Bude li Kopenhagen prvak Danske, Dinamo će sigurno u Ligu prvaka krenuti od drugog pretkola, što će mu put do elitnog natjecanja učiniti bitno težim. Treba reći i to da će, osvoji li Borussia Ligu prvaka ove sezone, sve pasti u vodu, pošto će tada Njemačka dobiti svog šestog predstavnika u skupini pa se mjesto prvaka Europe neće popunjavati iz kvote Šahtara, Dinama i ostalih...