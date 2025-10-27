Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠPANJOLSKA LIGA

Dinamov suparnik u Europskoj ligi izgubio od Atletica

Susret Real Betisa i Dinama u playoffu UEFA Konferencijske lige
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
27.10.2025.
u 23:50

Dinamo i Betis igrat će 11. prosinca u sklopu 6. kola Europske lige. U prva tri kola Dinamo je dohvatio sedam, a Betis pet bodova.

Real Betis, skorašnji suparnik zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi, poražen je od Atletico Madrida sa 0-2 u posljednjem susretu 10. kola Primere.

Gosti su poveli već u trećoj minuti golom Giuliana Simeonea, a u posljednjim trenucima prvog dijela Alex Baena je pogodio za 2-0.

Domaćin je tijekom susreta uputio 17 udaraca prema suparničkim vratima, a najbliže golu Betis je bio u 59. minuti kada je Abde Ezzalzouli iz slobodnog udarca uzdrmao prečku. Deset minuta kasnije odličnu priliku je imao i Giovani Lo Celso, ali je njegov udarac obranio Jan Oblak.

Atletico je ovom pobjedom napredovao na četvrto mjesto sa 19 bodova, osam manje od od vodećeg Real Madrida. Barcelona je druga sa 22 boda, a ispred Atletica je i Villarreal sa 20 bodova. Real Betis je sada šesti sa 16 bodova.

Dinamo i Betis igrat će 11. prosinca u sklopu 6. kola Europske lige. U prva tri kola Dinamo je dohvatio sedam, a Betis pet bodova.
Ključne riječi
Atletico Madrid Betis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja