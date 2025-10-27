Dinamov suparnik u Europskoj ligi izgubio od Atletica

Real Betis, skorašnji suparnik zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi, poražen je od Atletico Madrida sa 0-2 u posljednjem susretu 10. kola Primere.

Gosti su poveli već u trećoj minuti golom Giuliana Simeonea, a u posljednjim trenucima prvog dijela Alex Baena je pogodio za 2-0.

Domaćin je tijekom susreta uputio 17 udaraca prema suparničkim vratima, a najbliže golu Betis je bio u 59. minuti kada je Abde Ezzalzouli iz slobodnog udarca uzdrmao prečku. Deset minuta kasnije odličnu priliku je imao i Giovani Lo Celso, ali je njegov udarac obranio Jan Oblak.

Atletico je ovom pobjedom napredovao na četvrto mjesto sa 19 bodova, osam manje od od vodećeg Real Madrida. Barcelona je druga sa 22 boda, a ispred Atletica je i Villarreal sa 20 bodova. Real Betis je sada šesti sa 16 bodova.

Dinamo i Betis igrat će 11. prosinca u sklopu 6. kola Europske lige. U prva tri kola Dinamo je dohvatio sedam, a Betis pet bodova.