DRAMA

Ruskog nogometaša pokušali oteti, a on tri dana poslije zabio u derbiju

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
27.10.2025.
u 18:36

Jedan uhićenik kao motiv za otmicu je naveo iznudu, drugi potrebu za novcem kako bi ocu platio operaciju, a treći je rekao kako je riječ o lažnoj otmici

U Sankt Peterburgu je pokrenut kazneni postupak protiv skupine mladića koja je pokušala oteti nogometaša Zenita Andreja Mostovoja, a samo tri dana kasnije uspješno je otela poduzetnika Sergeja Selegena, inače zeta zastupnika Državne dume Vjačeslava Makarova.

Četvorica mladića, svi studenti Pomorske akademije, uhićeni su u kombiniranoj akciji SOBR-a, Istražnog odbora, FSB-a i Ministarstva unutarnjih poslova, a u istoj akciji je Selegen oslobođen. Uhićeni Stepan M., Samir P., Rustam H. i Vladislav Ya rekli su kako je otmice putem Telegrama osoba korisničkog imena "Glory Satanist" koju nikada nisu upoznali. 

Jedan uhićenik kao motiv za otmicu je naveo iznudu, drugi potrebu za novcem kako bi ocu platio operaciju, a treći je rekao kako je riječ o lažnoj otmici. Protiv četvorice počinitelja podignute su optužnice zbog otmice, pokušaja otmice i razbojništva.

Napad na Mostovoja dogodio se u noći 23. listopada kada su ga otmičari napali i pokušali ugurati u minibus u ulici Vjazovaja. Nogometaš Zenita uspio se obraniti uz pomoć hokejaša Aleksandra Grakuna i pobjeći.

27-godišnjak je samo tri dana kasnije nastupio u utakmici svog kluba s Dinamom iz Moskve u kojoj je uspio postići i pogodak. Član Zenita je od 2019. te je s klubom osvojio četiri naslova prvaka Rusije, odigrao 190 utakmica i postigao 39 golova. U karijeri ima i 20 nastupa za rusku reprezentaciju. 

