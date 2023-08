Dinamov Francuz o hrvatskom mentalitetu: Kod nas bi to proslavili, a ovdje je to običan dan

Francuski stoper Maxime Bernauer (24) ovog je ljeta postao nogometaš Dinama. Zasad još uvijek nije u prvom planu kod momčadi Igora Bišćana, ali iznimno je zadovoljan svojim dosadašnjim periodom u redovima hrvatskog prvaka.

Bernauer je ovog lipnja došao u Dinamo iz francuskog drugoligaškog kluba Parisa za odštetu od 1.3 milijuna eura te valja glasiti da je bio drugi najbolje ocijenjeni branič francuske druge lige u prošloj sezoni.

Vrlo je, pak, zanimljiv i indikativan intervju koji je Bernauer nakon nešto više od dva mjeseca provedenih u Dinamu dao za francuske medije, točnije za ML2.

- Iznenadio me hrvatski mentalitet. Nije mit da je mentalitet u Hrvatskoj puno drugačiji od onog u Francuskoj. Odmah sam to osjetio. Kao da je ugrađeno u sve ljude ovdje. Dolazi se sat vremena prije treninga u teretanu i ostaje sat kasnije. Svi rade prema svojim potrebama. Mladi koji se tek moraju dokazati, oni su uvijek prvi - rekao je Bernauer, pa istaknuo:

- Dok sam bio u Francuskoj, često su mi o tome pričali i nisam vjerovao dok nisam vidio.

Zasad je u redovima Dinama Bernauer odigrao svih 90 minuta u 3:0 pobjedi protiv Istre, 23 minute u 2:0 pobjedi protiv Astane te 58 minuta u 0:0 remiju protiv Gorice, dok je u četiri utakmice ostao na klupi za pričuve.

- Kad taj rad vidite, onda i vas ponese. Teretana nije nešto što volim, ali svejedno i ja odradim. To je efekt grupe. Čim dođete u Dinamo, osjetite šampionski mentalitet. Ovdje svi žele osvojiti sve. Pobjeda je nužda. Osvojili smo superkup u prvoj utakmici sezone. U Francuskoj bismo to ozbiljno proslavili, ovdje je to samo dan kao svaki drugi. Njima je to normalno - rekao je 24-godišnji francuski stoper.