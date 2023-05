Dinamo želi vratiti hrvatskog veznjaka kojeg je trener nedavno potjerao iz bundesligaša

Dinamo nastoji što prije ojačati svoj igrački kadar, zna se da bi plavi rado pojačali momčad u svakoj liniji. Najviše se govorilo o napadačima jer tu je Bišćanov kadar najtanji. Zna se da Dinamo pokušava dovesti napadača Maribora Žana Vipotnika koji je bliži od Matije Frigana, napadača Rijeke.

Ne bi bio preskup

No, plavi gledaju i dalje i kombiniraju oko mogućih dolazaka, igrača koji bi bili pojačanja. Jedan od takvih je Ivan Šunjić, nekadašnji igrač Dinama koji ima ugovor s engleskim Birminghamom, članom Championshipa u kojem je završio na 17. mjestu. U ovoj sezoni Šunjić je bio na posudbi u Herthi, tamo je ispočetka bio starter, 12 puta bio je u početnoj postavi, no onda mu je minutaža padala, pa je selio na klupu, a onda je sve puklo kad ga je trener Pal Dardai odlučio potjerati s treninga, vikao na njega.

Hertha je imala mogućnost otkupa ugovora od Birminghama za dva milijuna eura, ali očito sad od toga neće biti ništa jer njemački Bundesligaš ga je suspendirao. Doduše, da i dalje igra, pitanje je bi li ga otkupili ako ispadnu iz lige. Naime, Hertha je posljednja u Bundesligi tri kola prije kraja prvenstva, bilo bi upitno i bi li trošili novac za drugu ligu, a tko zna bi li i Šunjić igrao u drugoligaškoj konkurenciji.

Kako bilo, Šunjić je zanimljiv Dinamu, a vjerojatno ne bi bio ni preskup s obzirom na to da ga Birmingham ni dosad nije vidio u svojim "nacrtima", a ugovor mu istječe na ljeto 2024. godine. Sigurno je da ne bi bio skuplji od dva milijuna eura, ali i ta bi se cijena mogla spustiti pa bi plavi dobili iskusnog igrača koji dobro pozna plave s obzirom na to da je upisao 44 nastupa za Dinamo prije negoli je u ljeto 2019. godine za osam milijuna eura otišao u Birmingham. No, iza sebe ima i 72 utakmice za Lokomotivu, 133 za Birmingham te još 19 za Herthu.

Dinamu treba defenzivni vezni, sad je gotovo cijelu sezonu odradio vrijedni Josip Mišić. Robert Ljubičić doveden je kao igrač koji će u vezi pomagati Mišiću i Ademiju koji je u međuvremenu otišao u Kinu, ali veći dio sezone Ljubičić je odigrao na lijevom beku. A ni on nije "šestica", klasični defenzivni vezni, nije to u startu trebao biti ni Mišić koji se tu sjajno snašao, a Šunjić je pravi zadnji vezni i sigurno bi plavima dobro došao. Uz to, Roko Šimić, sin Darija Šimića i Šunjić imaju istog menadžera pa je i tu lako pronaći vezu, a možda i mogućnosti za Šunjićev povratak, ako ne bi tražio preveliku plaću. No, zato bi i prijateljske veze Šimića sa Šunjićevim agentom mogle odigrati važnu ulogu.

Jasno je da puno toga ovisi i o samom Šunjiću i o tome kako on vidi svoju nogometnu budućnost. Plavi mu sigurno ne mogu ponuditi plaću kakvu je imao u Birminghamu, ako mu je do zarade, onda može razmišljati o Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Kini... No, ako želi u Europi oživjeti svoju nogometnu karijeru, onda bi mu Dinamo mogao biti pravi mamac. Kako mu je 26 godina ima još puno toga odigrati, nije nemoguće da iz Maksimira napravi novi transfer nakon nekoliko dobrih sezona, a možda bi i ponovno mogao do reprezentacije koja je pomalo deficitarna na toj poziciji baš kao i Dinamo. Dosad je odigrao samo jednu utakmicu za A reprezentaciju, prijateljsku s Meksikom, 2017. godine kad je izbornik bio Ante Čačić, no igrao je za sve mlađe reprezentacije, čak 18 za U21 vrstu.

U ovom trenutku novi brak Šunjića i Dinama čini se kao dobar potez za obje strane, no do realizacije tog posla ipak valja još pričekati. Dinamo je ozbiljno zainteresiran, no valja pričekati mjesec dana dok se sve ne riješi u jednom ili drugom smjeru, ali sigurno je da će veze između Zagreba, Birminghama i Šunjića biti vrlo aktivne.

Petko i Livi bez dogovora

U Dinamu su potpisali profesionalne ugovore s četiri darovita maksimirska kadeta, vratar Antonio Rajić, krilni napadač Tin Miljak i vezisti Sven Šunta i Tomas Baković sad su plavi profesionalci. No, problem je što nove ugovore nisu potpisali Dominik Livaković i Bruno Petković. Aktualni ugovori plavih zvijezda vrijede do ljeta 2024. godine, ostali igrači kojima su u to isto vrijeme isticali ugovori, potpisali su novi, no ne i Livi i Petko. To bi mogao biti problem za Dinamo, pogotovu oko Petkovića jer Livaković ionako ima izlaznu klauzulu od deset milijuna eura. No, ne ode li Petković ovog ljeta ili ne produži ugovor, plavi bi mogli ostati bez dosta novca uđe li Petković u zadnju godinu ugovora. No, zasad dogovora nema jer Petković navodno traži preveliku plaću (1,2 milijuna eura).