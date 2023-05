Dinamo vraća bivšeg igrača? Sve je puklo kada ga je trener potjerao s treninga i vikao na njega

Dinamo nastoji što prije ojačati svoj igrački kadar, zna se da bi plavi rado pojačali momčad u svakoj liniji. Najviše se pričalo o napadačima jer tu je Bišćanov kadar najtanji. Zna se da Dinamo pokušava dovesti napadača Maribora Žana Vipotnika koji je bliži od Matije Frigana, napadača Rijeke.

No, plavi gledaju i dalje i kombiniraju oko mogućih dolazaka, igrača koji bi bili pojačanja. Jedan od takvih je Ivan Šunjić, nekadašnji igrač Dinama koji ima ugovor s engleskim Birminghamom, članom Championshipa u kojem je završio na 17. mjestu. U ovoj sezoni Šunjić je bio na posudbi u Herthi, tamo je ispočetka bio starter, 12 puta bio je u početnoj postavi, no onda mu je minutaža padala, pa je selio na klupu, a onda je sve puklo kad ga je trener Pal Dardai odlučio potjerati s treninga, vikao na njega. Hertha je imala mogućnost otkupa ugovora od Birminghama za dva milijuna eura, ali očito sad od toga neće biti ništa jer njemački Bundesligaš ga je suspendirao. Doduše, da i dalje igra pitanje je bi li ga otkupili ako ispadnu iz lige. Naime, Hertha je posljednja u Bundesligi tri kola prije kraja prvenstva, bilo bi upitno i bi li trošili novac za drugu ligu, a tko zna bi li i Šunjić igrao u drugoligaškoj konkurenciji.

Kako bilo, Šunjić je zanimljiv Dinamu, a vjerojatno ne bi bio ni preskup s obzirom da ga Birmingham ni dosad nije vidio u svojim 'nacrtima', a ugovor mu ističe na ljeto 2024. godine. Sigurno je da ne bi bio skuplji od dva milijuna eura, ali i ta bi se cijena mogla spustiti pa bi plavi dobili iskusnog igrača koji dobro pozna plave s obzirom da je upisao 44 nastupa za Dinamo prije negoli je u ljeto 2019. godine za osam milijuna eura otišao u Birmingham. No, iza sebe ima i 72 utakmice za Lokomotivu, 133 za Birmingham te još 19 za Herthu.

Dinamu treba defenzivni vezni, sad je gotovo cijelu sezonu odradio vrijedni Josip Mišić. Robert Ljubičić je doveden kao igrač koji će u vezi pomagati Mišiću i Ademiju koji je u međuvremenu otišao u Kinu, ali veći dio sezone Ljubičić je odigrao na lijevom beku. A ni on nije 'šestica', klasični defenzivni vezni, nije to u startu trebao biti ni Mišić koji se tu sjajno snašao, a Šunjić je pravi zadnji vezni i sigurno bi plavima dobro došao. Uz to, Roko Šimić, sin Darija Šimića i Šunjić imaju istog menadžera pa je i tu lako pronaći vezu, a možda i mogućnosti za Šunjićev povratak, ako ne bi tražio preveliku plaću.