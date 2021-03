Dinamo treba vjerovati u sebe, ali Spursi su ipak prejaki

Lijepo je dok traje, no nažalost, po svemu sudeći, neće još dugo trajati. Mislimo tu na europsku sezonu Dinama koja se očito primaknula kraju.

Dinamo je s 0:2 poražen na velebnom stadionu u Londonu od velike momčadi Tottenhama. Možda u ovom trenutku nisu engleska top-momčad, iako sigurno nisu ni daleko od toga, ali su za Dinamo velik, pa i prevelik suparnik. Momčad Joséa Mourinha je ipak previsoka ljestvica za plave i bit će ju jako teško, nećemo reći da je baš i nemoguće, preskočiti. Dinamo se ima pravo nadati, pokušati u četvrtak u maksimirskom uzvratu, na tom dobrom stadionu, kako ga je nazvao Mourinho, napraviti iznenađenje.

Kako su i svi naši stručnjaci nakon ovog poraza rekli, može se svašta dogoditi, može Dinamo povesti, Mourinho izvesti slabiju momčad, može se dogoditi kakav jedanaesterac, nekakvo isključenje u redovima engleske momčadi, nogomet zna biti čudan i čudesan. No, objektivno, Dinamove akcije na burzi mogućeg prolaska ne stoje nimalo dobro.

Rezultat je aktivan, ali...

Jedino što je dobro je zapravo rezultat iz prve utakmice, tih 0:2 zapravo je aktivan rezultat, plavi nisu stradali u Londonu, dobro su igrali defenzivu, ali dvije-tri greške bile su skupe. I to je očekivano, kad te bolji suparnik pritišće, kad ne možeš izaći iz svoje polovice, greške se dogode, a kvalitetni igrači kakve ima Mourinho to iskoriste. Upravo to se dogodilo u toj prvoj utakmici. Koliko god je taj rezultat aktivan za uzvrat i daje nadu, ta se nada gasi kad se pogledaju momčadi Tottenhama i Dinama. Objektivno, Spursi su viša, puno viša razina od plavih i zato nam je ostalo jako malo optimizma za sljedeći maksimirski sraz. Tottenham je u 90 minuta napravio pokoju grešku, ali igrači Dinama nisu imali kvalitetu i to iskoristili, iz te dvije-tri poluprilike zabili gol. Kako je Dinamo bio ubojit protiv Feyenoorda, CSKA Moskve, Wolfsbergera i Krasnodara protiv kojih se i na terenu postavio kao gazda, kao jača momčad, tako se sad postavio i igrao Tottenham protiv Dinama.

Ne može se plavim igračima previše toga zamjeriti. Livaković je opet bio jako dobar, Ristovski je dobro zaustavio ubojitog i brzog Sona, Lauritsen se dobro nosio s Englezima, dobro se postavljao. Théophile je bio najslabija karika, još kod prvog primljenog pogotka, no nije jedini krivac, tu se pogubila cijela defenzivna igra Dinama, ali sam je nespretno asistirao Harryju Kaneu za drugi pogodak. Leovac je bio solidan, iako ne na razini kakvu nudi ozlijeđeni Joško Gvardiol. Ademi i Jakić su ginuli jureći rastrčane Engleze, Majera su dobro zaustavili, Oršić je tek pokoji put uspio pobjeći, ali bez završnice, Petković nije, kad bi i dobio loptu, imao kome dodati. Osim Ivanušecu koji je odigrao jako dobru partiju.

Dakle, osim Théophilea, Dinamo nije imao nekakvu posebno slabu figuru u toj partiji, problem je bio što su Mourinhove figure bolje i to su znale iskoristiti.

Sad Dinamu slijedi gostovanje u Varaždinu, vrlo važna utakmica u borbi za naslov prvaka i tu očekujemo da se Dinamo postavi kao gazda i da pokaže razliku u kvaliteti, kao što ju je Tottenham pokazao Dinamu. Sigurno će Mamić i u Varaždinu misliti na uzvrat s Tottenhamom, morat će nekoga odmoriti, a onda pokušati u svom laboratoriju sa stručnim stožerom naći nekakav recept za Mourinha iako je to jako teško, u stožeru ipak nema profesora Baltazara koji bi promozgao i izbacio formulu uspjeha protiv jačega od sebe.

Dodatni je problem Dinamu što, ako su to engleski mediji i učinili, Mourinho i njegovi igrači nisu nimalo podcijenili Dinamo, a neće to učiniti ni u uzvratnom susretu.

Mourinho je iskoristio protiv Dinama gotovo sve svoje najbolje igrače, nekima je dao sat vremena, nekima pola sata. I da sad okrene te svoje dvije momčadi, opet će imati strašan sastav. Ma i da još više prilike da onima koji manje igraju, opet će biti iznimno jaki.

– Pobjeda je mogla biti veća, ali što je, tu je. Moramo u uzvratu biti ozbiljni mislimo li u četvrtfinale. Već sam gostovao u Zagrebu s Realom i znam moć tog stadiona. No ovaj put nema navijača i nema velike razlike igrali kod kuće ili u gostima. Dinamu ovaj rezultat ostavlja nadu, no mi moramo završiti posao – nije likovao nakon pobjede 2:0 Mourinho.

Dakle, dolazi i u Maksimir pobijediti, a plavi se samo mogu nadati da će Arsenal u nedjelju isisati mnogo atoma snage iz igrača Spursa. No ima Mourinho velik i jak kadar. Plavi su zaustavili Sona, jednog od najboljih igrača Tottenhama, ali zaustaviš jednog pa se pojavi drugi, kao kod prvog gola Lamela, i obavi posao.

Mourinho se ne bahati

– Dinamo ima dobru momčad. U drugom poluvremenu bili su puno agresivniji nego u prvom dijelu pa je bilo malo teže. Drugi pogodak za nas je bio vrlo važan. Uzvratna utakmica u gostima bit će teška, ovo je veliko natjecanje, ali i dobra prilika za našu momčad koja želi nešto osvojiti. Sretni smo zbog rezultata, dva pogotka postigli smo kod kuće, a nismo primili gol. To je sjajno prije uzvrata – kazao je Argentinac Erik Lamela.

Sad je pitanje što Dinamo može u uzvratu, napasti ili pokušati biti strpljiv. Mourinho bi jako volio kad bi plavi krenuli u opći juriš jer njegove momčadi bolje igraju i opasnije su kad suparnik napada i ostavlja im prostora za brzance kakvi su Son i Bale, a i Kane voli doći u sredinu pa se brzo prebaciti u samu završnicu. Dakle, opći napad plavih nije očekivano oružje.

– Mislim da možemo smanjiti respekt prema njima, izaći više napadački, igrati nogomet i ne dopustiti im da drže puno loptu kao u prvoj utakmici – drži plavi Luka Ivanušec.

Vjerujemo da će Mamić ipak tražiti strpljenje od svojih igrača, ali i veću agresivnost na sredini kako bi oduzimali više lopti u tom dijelu terena i tako, kao prvo, onemogućili Spursima da stalno dolaze u opasnu zonu u kojoj su gotovo cijelu utakmicu igrali u Londonu, pa da nešto s tim oduzetim loptama onda plavi i odigraju. No sad se ipak više o svemu pita Tottenham, a puno manje Dinamo, budu li Spursi na pravoj razini, Dinamove šanse će nestati.