Doznajemo detalje kako su opljačkani Hrvati: Sramota! To je učinio netko 'iznutra'...

Košarkaši Dinama vratili su se na Sardiniju, u svoj Sassari, gorka okusa. A kako bi se drugačije i mogao osjećati netko tko je dvostruko pokraden. I na parketu i u svlačionici.

O tome smo razgovarali sa Filipom Krušlinom, jednim od trojice hrvatskih igrača koji igra za četvrtoplasiranu momčad talijanskog prvenstva. Doduše, u ovoj priči radilo se o utakmici Fibine Lige prvaka odigranoj u češkom Nymburku, poprištu jednog doista rijetkog događaja u europskoj klupskoj košarci.

- Pokrali su nas u "srcu Europe". Dok smo mi igrali protiv domaćina, netko je ušao u našu svlačionicu i ispraznio naše novčanike. Doduše, očito se jako žurio pa nije stigao sve opelješiti, pa se meni, koji sam držao novčanik u sportskoj torbi, i još jednom suigraču to nije dogodilo. Lopov je očito krenuo s lijeve strane svlačionice, a taj kolega i ja smo bili na kraju s desne strane. Nažalost, Miro Bilan i Toni Katić nisu bili te sreće te su i oni pokradeni.

Ističe Kruška da mu se takvo što u karijeri nikad nije dogodilo:

- Nevjerojatno. I mi tu ne pričamo o sitnišu, sveukupno je lopov otuđio preko 2000 eura. Sve skupa je to jako začuđujuće jer je u dvorani bilo oko 50 ljudi, a više ih nije niti smjelo biti. Zapravo, u dvoranu nije smio ući nitko tko nema veze s organizacijom i provedbom utakmice što znači da je to bio netko tko je blizak klubu. Ne može to biti netko s ceste jer taj nije mogao niti ući u dvoranu. Dakle, pričamo o ljudima koji su bili na utakmici. To je takva sramota za domaćina, a nisu nam se niti ispričali.

Kada se taj lopovluk dogodio teško je ocijeniti.

- Možda je to bilo još za vrijeme zagrijavanja, a možda tijekom prvog poluvremena, no nitko od nas za vrijeme velike pauze i dogovora za nastavak utakmice nije provjeravao jesu li mu novci na mjestu.

Ono što je svakako pogoršalo raspoloženje gostiju jest i ponašanje trojice sudaca koji su vodili ovu utakmicu a to su bili Srbin Glišić i dva Letonca Kozlovskis i Salinis. A ova trojka je tako odradila posao da je trener Sassarija Gianmarco Pozzecco na presici najmanje deset puta uzviknuo "to nije fer". Osim prepričavanja spornih situacija, o utakmici nije htio reći ništa više a i Bilanu je kazao da kaže tek nešto reda radi i da se pokupi. Što je to što je toliko naljutilo popularnog Pozza?

- Dvije su odluke bile vrlo sporne u samoj završnici utakmice, zapravo u posljednjoj minuti. Najprije su dosudili loptu za nas, a potom su išli gledati snimku i ustvrdili da je Bilan dirao loptu,, a zapravo nije, i promijenili su odluku. Na samom kraju, kod našeg vodstva, njihov je čovjek krenuo u prodor, a naš Amerikanac Burnell mu je zalijepio bananu no kako je domaćem igraču lopta ostala u ruci on ju je izbacio u aut. Kao i svaki trener koji na to ima pravo, i Pozzecco je zatražio da se to za sudačkim stolom pogleda, a oni su se ponijeli kao da nemaju što gledati. Ako ja imam pravo tražiti da se sporna situacija pogleda, a ti kao sudac to ne želiš, onda čemu uopće moje pravo da takvo što tražim ako sve ovisi o dobroj volji sudaca i njihovoj slobodnoj procjeni. Čemu onda i tehnologija koja ti omogućuje pregledavanje spornih situacija - pita se Krušlin koji objašnjava i Pozzeccovu temperamentnu reakciju:

- On je baš bio revolitiran. Njega pogađa nepravda, a ovdje ga je pogodilo ponašanje sudaca, a oni su mu pokazali da ne žele provjeravati spornu situaciju. A što ih je stajalo pogledati taj detalj nakon čega su opet mogli donijeti istu odluku, ako su htjeli.

Nakon dvije utakmice u skupini, dinamovci imaju skor 0-2 ali još uvijek nisu bez izgleda za prolaz dalje.

- Sada gostujemo kod Bamberga, a potom dvije kod kuće sa Nymburkom i Bambergom i tu ja vidim našu priliku - ističe Kruška.