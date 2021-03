Pronašli smo Hrvata koji je napravio nezapamćen skandal ispred 50 tisuća ljudi: 'Učinio sam to instinktivno'

Hajdukov antijunak iz prve polufinalne utakmice Kupa Uefe s Tottenhamom (2:1) koja se igrala 11. travnja 1984. godine bio je Ante Baraba, tada 22-godišnji student prava iz Paljuva u zadarskom zaleđu.

Taj se strastveni, fanatični navijač bijelih u poluvremenu utakmice Hajduk – Tottenham sjurio iz svečane lože na centar igrališta s pijetlom pod rukom te mu naočigled 50 tisuća gledatelja na Poljudu zavrnuo vratom, usmrtio ga i bacio na travnjak.

Antu Barabu našli smo u njegovu masliniku u Paljuvu. Danas je 58-godišnjak, zaposlenik Zadarske županije u Benkovcu, i nerado se sjeća događaja koji mu je zapravo obilježio život.

Srami se mladenačkog čina

Odakle uopće pijetao na Poljudu, pitali smo Barabu.

– Ideja je bila donijeti tetrijeba, simbol Tottenhama, ali kako ga nisam mogao pronaći, odlučio sam uzeti našega pijetla. Ponio sam ga na utakmicu s namjerom da ga poklonim najboljem igraču Hajduka ili junaku utakmice iz Hajdukovih redova – priča staloženo Baraba i nastavlja:

– Onaj tko ne zna što je zaluđenost svojim klubom, tko ne osjeća onu zasljepljujuću ljubav, ne može to razumjeti. Moj Hajduk u prvom je poluvremenu od Engleza gubio 0:1, i ja, onako razočaran, gnjevan, odlučim se utrčati na igralište i usmrtiti tog pijetla. Učinio sam to instinktivno, nagonski, ne razmišljajući previše. Posve sam bio bez pameti! Odbacio sam ga na travu, bio sam uplakan i očajan, pa me direktor stadiona Šenauer prigrlio, dao mi vjetrovku jer je počela kiša i smjestio me među skupljače lopte.

Jeste li na utakmici bili pod utjecajem alkohola?

– Ja nisam, jer nikada ne pijem, ali pijetao jest. Napili su ga Englezi koje sam susretao na splitskim ulicama na putu do stadiona. Dali su mu da pije viski – odgovara Baraba, koji se istinski srami svojega mladenačkog barbarizma:

– Nikada u životu nisam digao ruku na životinju, nikada! Meni je to potpuno neprihvatljivo.

Zanimljivo, iako je Hajduk zbog njegova čina bio kažnjen igranjem sljedeće europske utakmice najmanje 300 kilometara od Splita, splitski klub nije to zamjerio svome navijaču iz Paljuva. Nije mu zabranio dolaske na stadion.

– Ma nitko mi nije rekao ni riječ! Pa ja sam cijelu Jugoslaviju obišao prateći Hajduk, bio sam zaluđen Hajdukom, i svaki put kada bih se vratio s gostovanja na kojem je Hajduk izgubio, u selu su me iz zafrkancije dočekivali sa suvenirima Zvezde, Partizana...

Iako je Ante Baraba izveo nezapamćen skandal na utakmici s Tottenhamom, slavni engleski klub također mu ništa nije zamjerio. Dapače, prošle godine, kada su bili na poslovnom sastanku s Dinamom u Zagrebu, netko im je spomenuo Antu Barabu i Englezi su inzistirali da mu se dostavi majica Spursa. Tada su mu poručili:

– Na našem grbu piše “Audare facere est”. To dare it’s to do. Dužnost nam je usuditi se. Stoga navijaču Hajduka svi komplimenti jer se – usudio.

Bili ste na utakmici Hajduk – Dinamo, Moskva (2:5) koju je Hajduk, zbog vašega čina, morao igrati u osječkom Gradskom vrtu?

– Ma bio sam. Tada su žrtvovali maloga Stipu Andrijaševića postavivši ga na poziciju zadnjega igrača obrane. Bio je premlad i izgorio je.

Jeste li očekivali da će Hajduk biti kažnjen zbog onoga što ste napravili?

– U trenucima kada sam izvodio svoje nedjelo, svi dužnosnici klubova, pa i delegat, bili su u klupskim prostorijama i častili se. Nitko od njih to nije vidio, a tek nakon više od dvadeset dana, Uefa se oglasila o tom slučaju i izrekla kaznu. Dakle, netko naš, zapravo ne naš nego vražji, sve im je prijavio, odnosno dostavio fotografiju – ističe Baraba.

Navijat će za Dinamo

Veliki ste hajdukovac, ali imate simpatije i prema Tottenhamu. Hoćete li onda smoći snage navijati za Dinamo u igri protiv Spursa?

– U mojoj studentskoj sobi u Rijeci na jednom je zidu stajala Hajdukova, a na drugom zidu Dinamova zastava i maskota plavih, Cico Kranjčar. Pa kako bih mogao biti protiv Dinama!? – zaključio je Ante Baraba i napomenuo da je dobro upoznao Dragutina, oca preminuloga Zlatka Kranjčara, iz vremena dok je gradio kuću u Posedarju. Udaljenost između Barabina Paljuva i Posedarja je desetak kilometara...