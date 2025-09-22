Kovačević postao prvi trener Dinama u 21. stoljeću koji je ostvario ovaj fantastičan uspjeh

Tri derbija, sva tri u gostima, tri uvjerljive pobjede. Učinak je to novog trenera Dinama Marija Kovačevića, koji je u prvih sedam kola nanizao identične pobjede od 2:0 na Opus Areni, Rujevici i Poljudu. Dinamo je imao uvjerljivo najteži raspored od tri najbolja hrvatska kluba, no unatoč tome plavi su se nakon sedam kola odvojili od Hajduka, a pogotovo od Rijeke.

Usporedbe radi, u cijeloj prošloj sezoni plavi su protiv Rijeke, Hajduka i Osijeka odigrali 12 utakmica i pritom upisali samo četiri pobjede. Bjelica je u tri derbija osvojio jedan od devet mogućih bodova, a Cannavaro je bio još gori, osvojio je samo jedan od 12 bodova u utakmicama protiv Rijeke, Hajduka i Osijek. Stoga dosadašnja Kovačevićeva 3/3 u derbijima još više dobivaju na značaju.

Protekle sezone plavima je upravo u derbijima nedostajalo garda, ove sezone to se kod Kovačevićeve momčadi potpuno promijenilo. Kad smo već kod Kovačevića, osim njega u ovom tisućljeću ni jedan debitant na klupi Dinama nije uspio nanizati tri uvodne gostujuće pobjede protiv Rijeke, Hajduka i Osijeka. Jakirović, Bjelica, Bišćan, Čačić, Kopić, M. Cvitanović, Jurčević, Mamić, Jurčić, Ivanković... – svi su oni pokušavali, ali uspio je tek Kovačević, 50-godišnjak u kojeg su neki neopravdano sumnjali kad je stigao na klupu maksimirskog kluba. Te su se sumnje još pojačale poslije neočekivanog kiksa protiv Gorice, no nakon pobjede na Poljudu sada je valjda svima jasno da je Bobanova vjera u Kovačevića bila opravdana.

A nije Kovačeviću bilo lako jer dobio je u ruke potpuno novu, neuigranu momčad, sa samo dva-tri startera u odnosu na prošlu sezonu. Uvjerljivom partijom i slavljem na Poljudu te prethodnim pobjedama u Osijeku i Rijeci kupio si je mir jer oko njegova imena sad više ne postoje upitnici.