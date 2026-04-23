NIJE STRAŠNO

Sanchezu se opasno trse stolica: Evo koliko mu Rijeka mora platiti, ako ga otpusti

Varaždin: NK Varaždin i HNK Rijeka sastali se u 31. kolu Prve HNL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
23.04.2026.
u 22:56

Španjolac je na klupu stigao u rujnu umjesto osvajača dvostruke krune Radomira Đalovića i iako je uspio stabilizirati momčad, zamjeraju mu se česti kiksevi protiv "slabijih momčadi" u prvenstvu

Prvenstveni poraz od Varaždina u direktnoj borbi za treće mjestu u prvenstvu ozbiljno je poljuljao komfor još uvijek aktualnog prvaka Rijeke. Nakon 31. kola nalaze se na četvrtom mjestu s pet bodova manje od trećeg Varaždina i samo dva više od pete Lokomotive. Tako im je imperativ postalo osvajanje kupa u kojem igraju finale protiv Dinama 13. svibnja budući da postoji stvarna opasnost da kroz prvenstvo ne izbore nastup u Europi sljedeće sezone.

Cijenu loših rezultata u ligi mogao bi platiti trener Victor Sanchez. Španjolac je na klupu stigao u rujnu umjesto osvajača dvostruke krune Radomira Đalovića i iako je uspio stabilizirati momčad, zamjeraju mu se česti kiksevi protiv "slabijih momčadi" u prvenstvu.

Posljednjih dana puno se piše o potencijalnom otkazu za španjolskog stručnjaka, a Novi list je otkrio i otpremninu koju bi mu klub morao isplatiti u slučaju raskida ugovora. Ona nije prevelika pa tako navodno iznosi tri plaće. Iako ima vrlo dobra primanja za hrvatske nogometne prilike, klub se unaprijed zaštitio tako što mu nije ponudio preveliku otpremninu.

Zasad se čini kako će Sanchez svakako završiti sezonu na klupi. Ugovor mu vrijedi do ljeta 2027. Dosad je momčad vodio u 36 utakmica te je ostvario 15 pobjeda, 11 remija i deset poraza.
