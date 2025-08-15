Naši Portali
SLAVLJE U TIRANI

Dinamo se oglasio nakon Hajdukovog debakla. Sve su saželi u dvije riječi

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
15.08.2025.
u 18:20

Neposredno nakon završetka susreta, u petak iza ponoći, albanski klub se oglasio na društvenim mrežama objavom fotografije svoje momčadi uz kratku poruku

Nogometaši Hajduka ponovno su završili svoj europski put još prije Velike Gospe, a ovoga puta presudan je bio albanski Dinamo City. Splićani su u Tiranu stigli s prednošću 2:1 iz prve utakmice 3. pretkola Konferencijske lige, no u četvrtak su, nakon produžetaka, izgubili 3:1 i ispali od protivnika čiji je nogometni značaj, blago rečeno, skroman.

U posljednjih 15 godina Hajduk nikako ne uspijeva izboriti jesenski nastup u europskim kupovima. Redom su ispadali od znatno slabijih suparnika poput kazahstanskog Tobola, malteške Gzire United, gruzijske Dile, rumunjske Uniree Urziceni, slovačkih klubova Ružomberok i MŠK Žilina, a sada i od albanskog Dinama Cityja. Neposredno nakon završetka susreta, u petak iza ponoći, albanski klub se oglasio na društvenim mrežama objavom fotografije svoje momčadi uz kratku poruku: "Timski duh".

FOTO Slavni nogometaš ima vilu u Dalmaciji: 1726 kvadrata čistog luksuza, ali ih dijeli s bivšom ženom
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
1/9

Ovaj novi udarac u europskim pretkolima izazvao je veliko razočaranje i bijes među navijačima Hajduka, što se jasno vidi po komentarima na društvenim mrežama. Posebna meta kritika bio je Marko Livaja, najbolji igrač kluba posljednjih sezona, za kojeg navijači tvrde da je izvan forme, da je trebao biti zamijenjen već na poluvremenu te da nijedan pojedinac ne može biti veći od Hajduka.

Lvaja je, otkako se 2021. vratio u Hajduk, u europskim pretkolima postigao samo jedan pogodak, i to iz jedanaesterca protiv Torshavna 25. srpnja 2024. u pobjedi 2:0 u drugom pretkolu Konferencijske lige.

Ljubimac žena nekad i sad: Evo kako se Niko Kranjčar mijenjao kroz godine
V0
Vlaskoulicanec4.0
19:24 15.08.2025.

Ajdučki jad i bijeda! Hvala Bogu da nas više ne sramote po Europi...

