Dinamo se oglasio nakon Hajdukovog debakla. Sve su saželi u dvije riječi

Nogometaši Hajduka ponovno su završili svoj europski put još prije Velike Gospe, a ovoga puta presudan je bio albanski Dinamo City. Splićani su u Tiranu stigli s prednošću 2:1 iz prve utakmice 3. pretkola Konferencijske lige, no u četvrtak su, nakon produžetaka, izgubili 3:1 i ispali od protivnika čiji je nogometni značaj, blago rečeno, skroman.

U posljednjih 15 godina Hajduk nikako ne uspijeva izboriti jesenski nastup u europskim kupovima. Redom su ispadali od znatno slabijih suparnika poput kazahstanskog Tobola, malteške Gzire United, gruzijske Dile, rumunjske Uniree Urziceni, slovačkih klubova Ružomberok i MŠK Žilina, a sada i od albanskog Dinama Cityja. Neposredno nakon završetka susreta, u petak iza ponoći, albanski klub se oglasio na društvenim mrežama objavom fotografije svoje momčadi uz kratku poruku: "Timski duh".

Ovaj novi udarac u europskim pretkolima izazvao je veliko razočaranje i bijes među navijačima Hajduka, što se jasno vidi po komentarima na društvenim mrežama. Posebna meta kritika bio je Marko Livaja, najbolji igrač kluba posljednjih sezona, za kojeg navijači tvrde da je izvan forme, da je trebao biti zamijenjen već na poluvremenu te da nijedan pojedinac ne može biti veći od Hajduka.

Lvaja je, otkako se 2021. vratio u Hajduk, u europskim pretkolima postigao samo jedan pogodak, i to iz jedanaesterca protiv Torshavna 25. srpnja 2024. u pobjedi 2:0 u drugom pretkolu Konferencijske lige.