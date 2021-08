Dinamo punom snagom na Rijeku! Damir Krznar otkrio od koga najviše strahuje

Nakon godinu dana stanke zbog COVID-a, vraća se Memorijal Mladena Ramljaka, nogometni turnir koji Dinamo organizira 18. put. Plavi su predstavili dio svojih igrača za taj ponovno jaki turnir o kojem su govorili sportski direktor i trener prve momčadi Damir Krznar, direktor nogometne škole plavih Željko Kopić i trener juniora koji će voditi plavu momčad na Ramljaku.

Turnir će biti vrlo jak, nažalost, bez gledatelja, ali će utakmice Dinama i finale biti prenošeni na HNTV-u. Dinamo će igrati u skupini s Fenerbahçeom, Mariborom i danskim Odenseom, a u drugoj skupini su poljska Legia, mađarski MTK, praška Slavia i talijanski klub Udinese.

Čeka ih europski derbi

Turnir će se održati od 5. do 8. kolovoza, ali do njega prva momčad ima još kako puno posla, vrlo zahtjevnog posla. Prvo je čeka veliki derbi s Rijekom koja stiže u Maksimir u nedjelju. Dinamo i Rijeka odradili su pobjedama europske obveze.

– Da, čeka nas europski derbi, ali prvo čestitam Rijeci na prolazu u Europi, isto tako i Osijeku, puno to znači za hrvatski nogomet, svi moramo napraviti što više da bismo povisili koeficijent što je više moguće. Počelo je dobro, nadam se da ćemo svi tako nastaviti i dalje. Nedjeljna utakmica s Rijekom za nas će biti vrlo zahtjevna. Uz sav respekt prema Valuru i Omoniji, to je za nas najteža utakmica u dosadašnjem dijelu sezone, od početka. Mogu reći da ćemo s najjačim raspoloživim snagama igrati u nedjelju, bit će samo dvije-tri izmjene zbog kojih kvaliteta naše izvedbe ne bi trebala patiti. Želimo igrati dobro kako bismo u što boljem raspoloženju dočekali novi ispit u kvalifikacijama za Ligu prvaka – kazao je Dinamov trener Damir Krznar.

Krznar planira poštedjeti Petkovića, pa će Rijeku napadati Gavranović koji je zaslužio minutažu i ravnopravan tretman kao Petković. Možda poštedi i Moubandjea pa isproba Franjića na beku, a priliku, bude li se utakmica razvijala kako plavi očekuju, dobit će i Moharrami, iako ne od samog početka. Ademi i dalje nije u konkurenciji i neće biti sigurno ni za prvu utakmicu s Legijom.

Krznar ne zna hoće li Rijeka igrati s tri ili četiri igrača u zadnjoj liniji.

– Dosad su miksali taj sustav i ne znamo s kakvim će planom doći, no mi ćemo se pripremiti za obje mogućnosti. Možda bi nam više odgovaralo da igraju s trojicom otraga jer tako igra i Legia pa bi nam to bila dobra priprema za nekakve taktičke opcije, pogotovu u napadačkom dijelu – kaže Krznar, koji je uočio veliki napadački potencijal Rijeke.

Najviše strahuju od Drmića

– U napadu su Riječani jako dobri, Drmić je latentna opasnost u svakom trenutku, dobro se snalazi u šesnaestercu, pronalazi prazan prostor, stalno napadaju, imaju dobar centaršut, brzog Ampema, lucidnog Murića, bude li igrao, Pavičić je u vezi izuzetno stabilan, svi ga dobro znamo, dečko zaslužuje i dres Dinama i bio je ovdje. Ali, Rijeka je i defenzivno jako dobra. Morat ćemo biti na maksimumu da bismo mogli računati na puni plijen.

Krznar je i sportski direktor pa zna kakva su razmišljanja o kadru koji još pokušavaju smanjiti.

– Polako se sve to realizira, prijelazni rok je jako dug, u europskim klubovima tek počinju slagati križaljke. Mi smo nekoliko igrača već situirali, Čabraja je pred realizacijom (Ferencvaros, nap. a.), još ostaju Andrić i Kulešević i mislim da ćemo i za njih naći nove sredine, ako je Kuleševiću ne pronađemo, vratit ćemo ga u našu prvu momčad. Ima zainteresiranih za naše igrače, za ona zvučnija imena, a ima i ponuda, ali ništa još nije na papiru, nije došlo do faze prepiske ili licitacije, sve je to zasad više nekakvo opipavanje. U slučaju da nam ostane Livaković, onda će i Nevistić na posudbu, trebaju mu utakmice, mora braniti. Radom je zaslužio minutažu i ovdje, no ići će na posudbu ako Livaković i dalje ostane s nama – zaključio je Krznar.

No, bit će vremena za razmišljanje o tome i odluku, sad je u fokusu Rijeka. Nakon početnog kiksa u susretu sa Slavenom Belupom, plavi ne žele uoči Legije dobiti nekakvu novu pljusku iako je prvenstvo dugo i ima vremena za popravni.