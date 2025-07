Dinamo promijenio planove. Nema TV prijenosa prijateljske utakmice, evo zašto

Dinamo će sutra odigrati drugu pripremnu utakmicu na ljetnim pripremama u Sloveniji, i to protiv slovenskog prvoligaša Brava. Iako je susret prvotno bio planiran kao standardna utakmica od 90 minuta, uz televizijski prijenos putem aplikacije Dinamo Plus, došlo je do promjene. Kako navodi službena stranica kluba, dvoboj će se igrati u skraćenom formatu, dva puta po 30 minuta i bez televizijskog prijenosa.

Iz Dinama su pojasnili razloge te promjene: "GNK Dinamo ovim putem obavještava javnost i navijače da se sutrašnja utakmica protiv NK Bravo neće odigrati u službenom formatu već će dvije ekipe odigrati skraćenu trening utakmicu. Naša momčad je tek započela pripreme za novu sezonu, a današnja je utakmica bila iznimno zahtjevna jer je NK Radomlje u skoro završnoj fazi priprema. U cilju prevencije mogućih ozljeda i očuvanja zdravlja igrača, u dogovoru s klubom NK Bravo odlučeno je da se održi trening utakmica u trajanju od dva puta po 30 minuta koja će biti zatvorenog tipa, bez prisustva gledatelja i bez TV prijenosa."

Zaključno, iz kluba poručuju: "Vjerujemo da je ovo najbolja odluka za Dinamo i pripremu naših igrača za sezonu koja slijedi. Hvala svima na razumijevanju." Podsjetimo, u prvom pripremnom ogledu u Sloveniji Dinamo je remizirao 2:2 protiv Radomlja. Pogotke za plave postigli su Sandro Kulenović i Robert Mudražija, dok su za domaćina mrežu tresli Dejan Vokić i Andrej Pogačar. Bio je to i debi trenera Marija Kovačevića na klupi Dinama.