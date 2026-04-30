SUDAR TEŠKAŠA

Bitka za Britaniju još bliže, otkriveno kada bi se Fury i Joshua trebali boriti

FILE PHOTO: Jake Paul v Anthony Joshua
Foto: MARCO BELLO/REUTERS
Hina
30.04.2026.
u 16:45

Nekadašnji dvostruki svjetski prvak teške kategorije Anthony Joshua vraća se borbama 25. srpnja u Rijadu, a protivnik će mu biti snažan albanski nokauter Kristian Prenga (20-1, 20 KO).

Joshua je posljednji meč imao lani u prosincu kada je u šestoj rundi nokautirao youtubera Jakea Paula. No desetak dana kasnije je u Nigeriji doživio prometnu nesreću u kojoj su poginula dva bliska člana tima i prijatelja, piše Croring.

A bude li AJ uspješno prošao Albanca tada bi njegov sljedeći meč trebao biti protiv ljutitog suparnika Tysona Furyja. Njihov veliki obračun, koji je već dobio naziv Bitka za Britaniju, navodno je već dogovoren.

Prvi je tu vijest objavio saudijski boksački moćnik Turki Alalshikh, a sada je to ponovio i Furyjev promotor Frank Warren u razgovoru za talkSPORT, te otkrio još nekoliko detalja.

– Tyson je ugovor potpisao još prije nekoliko mjeseci, a sada je to učinio i AJ. Krećemo. Borba bi se trebala dogoditi u listopadu i to vrlo vjerojatno na Wembleyu. Sjajan meč. Napokon smo i to dočekali – rekao je Frank Warren i dodao kako bi se borba mogla prenositi na Netflixu:

– Tyson bi mogao imati još jednu borbu prije dvoboja s AJ-om kako bi ostao aktivan, vidjet ćemo. On je velik favoriti mislim da može zaustaviti AJ-a. Tyson ima dva poraza u tijesnim borbama protiv Oleksandra Usika, dok je Daniel Dubois brutalno nokautirao Joshuu.
