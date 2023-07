Dinamo predstavio Poslovni klub: U Zagreb na predavanja stižu velika imena

KK Dinamo predstavio je još jednu novost iz svoje radionice - pokrenuli su Poslovni klub KK Dinama, zajednicu tvrtki i obrta kojima žele ponuditi novi način spajanja biznisa i sporta.

Na ovaj, inovativni način u ovom košarkaškom premijerligašu žele pokazati kako razmišljaju par godina unaprijed, ali i prate moderne trendove sporta kao izvora brojnih mogućnosti u poslovnom svijetu.

- Dogovorene prijateljske utakmice s Panathinaikosom i Reyer Veneziom, kao i ugovor o suradnji koji smo potpisali s njima, dokaz su da u klubu postoji snažna mreža poznanstava i da osobe iz vrha kluba, prvenstveno naš potpredsjednik Neven Spahija, imaju veliki ugled i utjecaj u svijetu košarke. Kroz Poslovni klub želimo to iskoristiti i omogućiti svim našim budućim članovima priliku da i oni dodatno uče i razvijaju se. Početkom iduće godine tako ćemo upravo za članove Poslovnog kluba organizirati poslovnu konferenciju na kojoj će, kroz nekoliko panela, govoriti generalni menadžeri i predsjednici uprava euroligaških klubova, njihovi direktori marketinga, NBA skauti, nutricionisti velikih zvijezda i drugi gosti. Teme će biti usko povezane uz poslovne izazove svakodnevice. Također, članovima poslovnog kluba omogućit ćemo termine za održavanje poslovnih sastanaka za vrijeme naših treninga seniora u KC Dražen Petrović. To je nešto što u poslovnom svijetu na zapadu postaje uobičajena pojava. Da ne bude sve tako ozbiljno, organizirat će se i B2B košarkaški turniri za zaposlenike tvrtki koji su članovi Poslovnog kluba, kao i Kids day eventi i after work druženja. Naravno, svi će dobiti i godišnje ulaznice da mogu dolaziti na naše utakmice, ali i još neke mogućnosti networkinga i povezivanja - otkrio je Marijan Pojatina, predsjednik KK Dinama.

Poslovni klub u KK Dinamu vide kao priliku za ulaganje u daljnji razvoj kroz stvaranje kvalitetnih odnosa s poslovnom zajednicom koja prepoznaje ideje kluba.

- Ovime gradimo novi stup stabilnosti kluba, ali na razini stepenicu više. Stabilnost nam je iznimno važna, bitnija od ičega i nju smo u prvoj sezoni okrunili plasmanom u četvrtfinale doigravanja Premijer lige i polufinale Kupa Krešimira Ćosića već u prvoj sezoni. Temelj toga bila je akcija “Ugovor sezone” kroz koju su naši navijači kupili 550 godišnjih ulaznica po cijeni od 400 kuna. Sve to smo nadogradili s nekoliko većih sponzora. Ipak, mi smo sportski kolektiv, a ne korporacija i naravno da su nakon prvih uspjeha, ambicije svih navijača u idućoj sezoni veće, da se teži i kod njih, a i kod nas prema pojačanjima, većim pobjedama. Ono što je naša zadaća jest ostati i dalje odgovoran. Poslovni klub to omogućuje, priliku za dodatni rast svima, ne samo KK Dinamu, već i našim članovima - uvodno je objasnio Marijan Pojatina, predsjednik KK Dinama.

Članarina u Poslovnom klubu iznosi 1000 eura godišnje, a na samom događanju predstavljanja je Poslovnom klubu pristupilo prvih deset poduzeća koja ćemo predstaviti u idućim danima uz njihove dojmove o Poslovnom klubu Dinama.