'Modrić, Eduardo... Bili smo u finalu s najboljim Dinamom u povijesti HNL-a na minutu od penala'

Došli smo do same završnice. Danas u Koprivnici od 18 sati Slaven Belupo i Rijeka igraju prvi dvoboj velikog finala Hrvatskog nogometnog kupa. Koprivničani love prvi značajni trofej u 118 godina dugoj klupskoj povijesti, dok Rijeka ganja svoj sedmi naslov u Kupu Hrvatske, dok uz to kao lider prvenstvene ljestvice prolazi epsku završnicu bitke za naslov u HNL-u s Dinamom. Tim povodom razgovarali smo s dvojicom trenera koji su dosad dovodili Slaven Belupo do finala kupa. Najrecentniji finale Slaven je igrao pod trenerskim vodstvom Željka Kopića u sezoni 2015./2016..

– Bila je to posebna sezona, imali smo baš jako dobru ekipu, posebno napadački dio s Ejupijem, Ozobićem i Delićem koji je sada pomoćni trener u klubu, vezni red s Pokrivačem i Jamborom. Baš smo imali ozbiljnu ekipu, i osjećaj da smo u kupu stvarno mogli do kraja – rekao je Kopić.

Uoči ovog dvoboja Slavena i Rijeke ne postoji bolji sugovornik od Elvisa Scorije, 53-godišnjeg Puležana koji je kao trener dolazio do finala Kupa i sa Slaven Belupom (06/07), i s Rijekom (04/05), s kojom je tada i osvojio naslov. Scoria je uz ta dva finala dodao i finale u sezoni 02/03 s tadašnjim drugoligašem Uljanikom iz Pule te je tako jedini trener u povijesti Hrvatskog kupa koji je dolazio u finale s tri različita kluba, ispred Miroslava Blaževića, Ilije Lončarevića, Stanka Poklepovića, Zorana Vulića, Željka Kopića i Gorana Tomića kojima je to polazilo za rukom s dva različita kuba. Razgovor smo započeli baš na temu tih njegovih finala.

- Uvijek sam bio u finalima s ekipama koje nisu bile favoriti, čak i kad sam s Rijekom bio u finalu protiv Hajduka nije bila tolika razlika, ali ipak su oni bili favoriti jer je Rijeka tada čekala na trofej 20 godina. Iz te perspektive mogu shvatiti Belupo, igraju s Rijekom koja je lagani favorit i zbog kvalitete ekipe, ali i zbog navike osvajanja Kupa. Međutim, Belupo po meni isto ima realne šanse za dići 'kantu'

Slaven je dosad u svojoj povijesti dvaput igrao u finalu Kupa, a oba puta ih je prilično tijesno porazio Dinamo. U zadnjem finalu na jednu utakmicu Dinamo je porazio Slaven 2:1 u sezoni 15/16, a u finalu kojeg je vodio Scoria na dvije utakmice Dinamo je prvo slavio 1:0 na Maksimiru, da bi Slaven vodio u Koprivnici 1:0 sve do 89. minute kad je za naslov Dinama poentirao Gordon Schildenfeld. Sjećate li se finala kupa sa Slavenom protiv plavih?

- Mi smo u finalu igrali protiv možda i najboljeg Dinama u povijesti HNL-a, Dinama s Modrićem, Eduardom, Ćorlukom i tom ekipom, i dovukli smo se do toga da smo bili jednu minutu udaljeni od izvođenja jedanaesteraca. To je pokazatelj da se protiv jačih ekipa uvijek može. Ako Belupo odigra dvije pametne i inteligentne utakmice protiv Rijeke, i iskoristi limite protivnika, itekako ima svoju priliku za prvi trofej u povijesti kluba. Trofej je trofej i on uvijek ostaje, pogotovo prvi. Plasman u kvalifikacije za Europu se često i zaboravi, ali trofej ostaje.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Te sezone ste u polufinalu koje se igralo na dvije utakmice svladali baš Rijeku, koja sada u okršaju na dvije utakmice stoji Slaven Belupu na putu...

- Kad smo mi tada igrali protiv Rijeke, nije Rijeka imala bolju ekipu od nas. U tom trenutku smo stvarno imali odličnu ekipu, imali niz od 17 utakmica zaredom u prvenstvu bez poraza. Ta naša pobjeda na dvije utakmice u polufinalu nad Rijekom zapravo i nije bila neko iznenađenje, dok je naša utakmica s Dinamom u finalu te sezone bila druga priča. Puno je veća razlika bila u tom finalu između Belupa i Dinama nego što je u finalu ove sezone između Belupa i Rijeke.

Spomenuli ste da je Rijeka favorit u finalu. Kakvom vam se momčad čini pod Radomirom Đalovićem ove sezone?

- Rijeka je jako kompetitivna ekipa. Tvrdi su, snažni i uvijek kompaktni, a Đalović jako dobro prenosi svoju energiju. Ne smije se zaboraviti da je Rijeka već dvije sezone zaredom u završnici sezone u igri za oba trofeja. Prošle sezone su na kraju ostali malo kratki, i evo ove sezone su opet. Sama činjenica što su u igri za dva trofeja tako kasno u sezoni i prošle i ove sezone, zbog toga možemo o Rijeci pričati samo u superlativima.

A Slaven Belupo pod Marijem Kovačevićem?

- Kovačević je dobar čovjek i dobar trener, prilagodljiv trener. Igra lijep nogomet i ima svoj stil, ali taj stil nije uvijek do kraja zacrtan, zna se prilagoditi. Meni se njegov stil igre sviđa, a prilagodbe su mu pomogle da ima kontinuitet rezultata, posebice kad si trener u manjim klubovima.

Uz borbu za trofej u kupu moramo se dotaknuti i napete borbe za naslov prvaka...

- Liga je nikad zanimljivija, a s druge strane ćemo imati prvaka s najmanje bodova, momčad koja ulazi u Europu s najmanje bodova u povijesti, dok klubovi s dna ljestvice imaju više bodova nego prije. Sve se nekako preokrenulo. Što se tiče borbe za naslov prvaka između Rijeke i Dinama, utakmica u Splitu između Hajduka i Rijeke će biti odlučujuća jer smatram da Dinamo neće kiksati do kraja.

Činjenica da je Rijeka u borbi za dva trofeja zaslužuje sve pohvale, ali je li im ta borba na dva fronta otegotna okolnost sada u završnici, i za prvenstvo i za kup?

- To nije problem. Rijeka prošlih godina nije uzimala trofej zbog glave, a ne zato što je bila na dva fronta. I zato sada za ovu godinu imaju 'školu', što bolje napraviti. Možda je čak i bolje biti u ovakvom ritmu da igraju i u srijedu i u subotu nego da se odmaraju i previše razmišljaju, pogotovo kad je takav motiv u igri - rekao je Scoria, pa za kraj samoinicijativno dodao:

- Želim još samo reći: jednako su mi dragi i Rijeka i Belupo. Tko god osvoji kup za mene će biti dobro. Još je i Istra bila u polufinalu tako da nije moglo bolje, bit ću sretan kako god se završi.