Dinamo otkrio koliko je dobio ponuda za Olma, podatak zvuči nevjerojatno

Dani Olmo odlazi iz Dinama pa se Olmo vraća u Dinamo. Potom, Dinamo očekuje barem 20 milijuna eura za njega, pa onda 25, pa se stiglo i do 40... Priče o Daniju Olmu, najvrednijem igraču Dinama, neće prestati dok doista ne ode.

A on se vraća s odmora nakon što je s mladom španjolskom reprezentacijom postao europski prvak i odigrao fenomenalan turnir. I to mu je sigurno podiglo ugled pa i cijenu. A ona se zapravo ne zna i ne može znati jer to se obavlja iza zatvorenih vrata.

– Ne, za Danija Olma nismo dobili nijednu ponudu – kazao nam je dobro upućeni djelatnik Dinama.

To i ne čudi jer tek kada se sve dogovori između klubova te novog kluba i igrača, onda stiže službena ponuda na klupsku adresu, dakle, to je samo formalnost.

A upita za Danija ima koliko hoćete i budite uvjereni da je Dinamo puno razgovarao s raznim klubovima.

Uostalom, još za vrijeme priprema u Sloveniji trener Nenad Bjelica rekao nam je da ne očekuje da će ponovno na raspolaganju imati vrsnog Španjolca, a on zacijelo zna što se oko Olma događa.

Radit će s Moubandjeom

I sam je Olmo za španjolske medije nekoliko puta rekao da je vrijeme za iskorak, ali da se time ne opterećuje, da je još uvijek igrač Dinama i da će se u Maksimir vratiti. I sad se vraća.

– Dani će u petak biti s nama, napravit ćemo određena testiranja i onda njega i Moubandjea držati u posebnom, individualnome programu, ali uključivat ćemo ih i u rad s momčadi – kazao nam je trener plavih Nenad Bjelica.

Iako se ne zna koliko će Olmo ostati u Dinamu, Bjelica će ga spremati i poslati na travnjak čim bude za to spreman.

– Vidjet ćemo koliko će mu trebati, sigurno nam neće moći pomoći u prvoj europskoj utakmici, ali u uzvratnoj bi mogao ući bude li potrebe, na oko pola sata. Ovisno i o tome kakav ćemo rezultat ostvariti u toj prvoj europskoj kvalifikacijskoj utakmici, no ne bude li potrebe nećemo ga uvoditi i nepotrebno riskirati – objasnio nam je trener plavih.

Nerijetko je Dinamo, kad je već prodavao svoje najbolje igrače, pokušao dogovoriti ostanak do kraja prijelaznog roka kako bi im takav igrač pomogao da što lakše i sigurnije prođu europske kvalifikacije.

Olmo želi ići u klub u kojem će igrati Ligu prvaka, ali plavima bi mogao pomoći u trećem pretkolu Lige prvaka ili Europske lige. No, ne i u play-offu jer taj stadij kvalifikacija Uefa već drži dijelom Lige prvaka, a da Olmo zaigra u tim utakmicama, ne bi u novom klubu više mogao u istom natjecanju.

Kako god, Dani Olmo dolazi i trenirat će s plavima, on nije ni u jednom trenutku odbacio mogućnost da još igra ovdje, iako sumnjamo da će se to dogoditi i da se on već ne vidi u nekom većem klubu, u nekoj jačoj ligi. Međutim, on o transferima ne želi razgovarati.

– Ne zamaram se s time, najprije sam bio koncentriran na utakmice Dinama pa na španjolsku reprezentaciju i Europsko prvenstvo. O transferima se brinu moj otac i moj agent, moje je da igram nogomet – nekoliko puta rekao je mladi Španjolac.

Bjelica će tako imati na okupu sve svoje igrače i zbog toga je počeo malo smanjivati veliki kadar. Od mladih igrača na posudbe su otišli Mario Ćuže (Istra) i Neven Đurasek (Varaždin), Gjira i Franjić će u drugu momčad plavih.

– Joško Gvardiol ostaje s nama – kazao je o mladom talentiranom igraču Bjelica koji tvrdi da nema saznanja o mogućim odlascima svojih ostalih zvijezda.

I drugi su plavi na meti

– Jedini o kojem sam čitao jest da je Montpellier, koji je navodno bio zainteresiran za Livakovića, prodao svog prvog vratara, a što će biti dalje, ne znam – kaže Bjelica.

Prvu ponudu Francuza plavi su odbili. No, nije ni on jedina meta raznih klubova, plave nisu zanimale preniske ponude (tri, četiri milijuna eura) Leedsa i Birminghama, ali koliko znamo, Šunjić ima i daleko bolje ponude pa će se oko toga dalje kuhati.

Gojaka pak želi Glasgow Rangers, ima zanimanja za Nikolu Moru...

A u rubrici dolasci još je ostao neostvaren dogovor s Lokomotivom oko Luke Ivanušeca.

– Ne znam, moguće je da dođe za desetak dana, a moguće da uopće ne dođe – kaže trener plavih.

Očito je i tu puno “mačevanja” oko novca, Lokomotiva nema male apetite kad je o njezinu najboljem igraču riječ i dojam je da se tu ide malo na obostrano iscrpljivanje.

Uostalom, plavi još uvijek imaju Olma, imaju i Lovru Majera, Gojaka, Moru... i sigurno nisu deficitarni.

Najveći transferi Dinama:

Marko Pjaca (Juventus) 23 milijuna eura

Luka Modrić (Tottenham) 21

Filip Benković (Leicester) 14,5

Marko Rog (Napoli) 13,5

Eduardo da Silva (Arsenal) 13,5