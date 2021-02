Dinamo ne štedi: Evo koliko će ih pojačanja koštati u zimskoj tržnici

Dinamova blagajna očito je jako dobro popunjena, odnosno bila je do ovog prijelaznog roka, s obzirom na to da su u Maksimiru odlučili puno investirati u nove igrače. Naime, plavi su se ozbiljno bacili u “šoping”, najviše su investirali u mlade igrače, dakle u budućnost. Što je i prilično riskantno jer nikad se ne zna kako će se ti mladi igrači uklopiti i kako će se razvijati, hoće li se na kraju ta investicija isplatiti u igračkom smislu te hoće li se na kraju isplatiti i financijski za koju godinu.

Ristovski i Čabraja odmah

Stariji igrač, ali zapravo u naponu snage, koji će nositi plavi dres je Stefan Ristovski. Tog 28-godišnjeg desnog beka svi se dobro sjećamo iz trofejne Rijeke, a on stiže iz portugalskog Sportinga i dijelit će svlačionicu s Josipom Mišićem koji je prije nekoliko mjeseci došao u Dinamo na posudbu, također iz Sportinga. I Ristovski bi trebao iz početka u Dinamu igrati na posudbi, a onda bi na ljeto plavi trebali otkupiti njegov ugovor od portugalskog velikana u kojem Ristovski ove sezone nije uopće igrao, upisao je samo nastupe za reprezentaciju Sjeverne Makedonije.

Desni bek trebao je Dinamu, nakon ozljede Moharramija kojeg neće biti dva mjeseca, plavi su ostali samo na Petru Stojanoviću, a Dinamo ima težak raspored, veliku borbu za naslov prvaka, ali i namjeru preskočiti ruski Krasnodar u 1/16 finala Europske lige. Stoga su plavi brzo reagirali i danas bi se Ristovski trebao naći na popisu plavih za nastavak europske sezone, a upravo danas je zadnji dan za taj popis igrača.

Ristovski je iskusan igrač, europski iskusan i sigurno će jako dobro doći plavima u teškim utakmicama koje su pred njim. Defenzivno vrlo jak, često ofenzivno probojan, a takve bekove Dinamo je uvijek tražio.

Dinamo je ozbiljno pojačao konkurenciju i na poziciji lijevog beka. Jer, sada tu ima samo Marina Leovca, te Joška Gvardiola koji je zapravo stoper, a on odlazi na ljeto u svoj Leipzig. Stoga je iz Gorice stigao Marijan Čabraja, koji je dio svog staža u mlađim kategorijama odradio i u Dinamu. Njemu su 23 godine i odmah će u konkurenciju, ali neće Daniel Štefulj. Lijevi bek Rijeke je potpisao za Dinamo, ali će do ljeta braniti boje momčadi s Rujevice. Baš kao i Ivan Nevistić, vratar Rijeke koji je također stavio svoj potpis na ugovor s Dinamom pa će se plavima priključiti kad ode Dominik Livaković, a to se očekuje na ljeto.

Iz Gorice stiže i Dario Špikić, 21-godišnji krilni igrač koji je nakon Kurilovca igrao u mlađim kategorijama Dinama, a onda 2018. otišao u Hajduk u kojem nije uspio. No, uspio je u Gorici i sada će se vratiti u Maksimir. Doduše, vjerojatno ne odmah, samo će postati igrač Dinama i proljetni dio sezone odraditi u Gorici dok se ne oslobode pozicije u Dinamu.

Svi ti igrači koji su došli ili dolaze, odštete, posudbe, njihove plaće... koštat će Dinamo gotovo deset milijuna eura. Prema nekim informacijama, Nevistić je koštao tri milijuna eura, Štefulj milijun do dva, Čabraja navodno 1,8 milijuna, a Špikić, tvrde nam samo 200.000 eura od čega će pola ići Gorici, a pola Hajduku koji ima pravo na 50 posto od prvog Špikićevog transfera. Po tome, neće Hajduk baš profitirati ako je ta informacija točna. Dinamo će zacijelo davati plaću Ristovskom ne puno manju nego u Sportingu, a onda će na ljeto morati i platiti odštetu.

Veliko ulaganje u budućnost

Ono što je dobro, sve su to igrači koji su se već dokazali, u Dinamu bi mogli još napredovati i nekoliko godina nositi Dinamo prije nego se za još veći novac prodaju, mogle bi to biti dobre investicije, a dovođenje brojnih mladih igrača govori da plavi ulažu u svoje dobro sutra. K tome, za Dinamo je dobro što je u većini europskih zemalja završio prijelazni rok tako da plava momčad ostaje na okupu, pa tako i Lovro Majer za kojeg je Dinamo imao bogatu ponudu Olympiquea Marseillea, ali očito nije pristao na 12 milijuna eura i bonuse.

Plavi imaju dosta igrača koji će u drugim klubovima na proljeće igrati na posudbama u drugim klubovima, a trebala bi im se priključiti još dva. Naime, Mario Ćuže će po svemu sudeći na posudbu u ukrajinski Dnipro, k bivšem treneru Dinama Igoru Jovićeviću. I Antonio Marin bi trebao sezonu nastaviti u novom klubu. Marin je bio na posudbi u talijanskom drugoligašu Monzi, ali nije dobio pravu priliku pa bi sada trebao u Lokomotivu. A baš danas lokosi stižu u Maksimir na sraz s Dinamom osokoljeni nakon pobjede nad Hajdukom u Splitu.