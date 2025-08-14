Dinamo juri treću pobjedu, Kovačević poslao poruku Rijeci uoči derbija

Nogometaši Dinama u subotu, 16. kolovoza, od 21 sat gostuju na Rujevici gdje će odigrati susret trećeg kola HNL-a protiv Rijeke. Modri su sezonu otvorili uvjerljivo. Upisali su dvije pobjede u prva dva kola, protiv Osijeka i Vukovara, uz gol-razliku 5:0. Rijeka je u startu prvenstva slavila protiv Slaven Belupa, a potom remizirala s Osijekom na Opus Areni. Uoči ovog derbija, trener Mario Kovačević iznio je očekivanja i plan za nadolazeći dvoboj.

"Čestitke Rijeci, a želim sreću i Hajduku da nas bude troje. Nema ozbiljnijih ozljeda u odnosu na prošlu utakmicu. Miha Zajc je tu i trenira dobro, ali nećemo ga još koristiti. Ostali svi rade dobro i treniraju dobro, uzbuđeno čekamo utakmicu. Svjesni smo koliko je Rijeka ozbiljan protivnik", rekao je Kovačević na početku presice pa odgovorio na nekoliko pitanja.

Najprije je upitan o mogućem povratku Dominika Livakovića. "To je posao direktora, Dominik je naš reprezentativni golman, ali ja sam s našim golmanima prezadovoljan", odgovorio je trener pa se osvrnuo na igru Rijeke koju očekuje na Rujevici: "Agresivnu, čvrstu, njima kad dođe dolje Dinamo, nema tu. Ne želim uopće da netko misli da će nam Rijeka nešto pokloniti, da netko misli da su umorni, mi godinama igramo u tom ritmu. Nećemo mi čekati da Rijeka padne."

"Svjesni smo mana koje su pokazali protiv Osijeka i Vukovara. Napravit ćemo još danas i sutra neke analize faze napada i faze obrane, koje moramo i mi popraviti kod sebe. Znamo da moramo biti najbolji što možemo biti da bismo pobijedili Rijeku. U svemu, u svim segmentima igre", rekao je Kovačević pa se osvrnuo na značenje koje za momčad ima pobjeda u derbiju: "Jako nam je to bitno. Imamo četiri utakmice protiv Rijeke, ali bitno nam je da pokažemo da je to prošle sezone bila slučajnost. Jako cijenimo Rijeku, ali vjerujemo da ćemo pobijediti. Bitno nam je da u ovoj utakmici pokažemo što je Dinamo."

"Vidjet ćemo hoće li biti promjena. Moramo respektirati što smo napravili u prva dva kola. Pet golova, nula primljenih i šest bodova. Ako budemo mijenjali, onda je to zato što želimo da stvari budu još bolje, a ne zato što je nešto bilo loše", zaključio je strateg zagrebačkih plavih.