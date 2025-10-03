Naši Portali
hnl

Pobjeda Dinama zaustavila pad HNl-a: Evo kako hrvatska liga sada stoji u usporedbi s konkurentima

Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige
Hrach Khachatryan/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
03.10.2025.
u 10:33

Pobjeda u Europi donosi dva boda, remi jedan, a za poraz se dodijeljuje nula. Cilj HNL-a je ponovno dohvatiti 15. mjesto na UEFA-inoj ljestvici koje donosi dva kluba u kvalifikacijama Lige prvaka.

Hrvatski predstavnici jučer su s polovičnom uspjehom odradili svoje europske zadaće. Rijeka je nastavila s lošom formom i izgubila na gostovanju u Armeniji kod Noaha s 1:0, dok je Dinamo u Bačkoj Topoli s 3:1 bio bolji od Maccabija iz Tel-Aviva. Posebno je pobjeda Modrih važna kada se u obzir uzme da je upravo izraelsko prvenstvo ispred HNL-a na ljestvici najjačih europskih liga.

Prošlotjednom pobjedom Dinama nad Fenerbahčeom HNL je preskočio rumunjsku ligu te je zauzimao 21. mjesto na UEFA-inoj listi, no to je pokvario jučerašnji poraz Rijeke. Zbog poraza hrvatskog prvaka, rumunjsku prvenstvo je još jednom spustilo HNL na 22. mjesto, ali Dinamo je hrvatsku ligu ekspresno vratio jednu stepenicu više.

Marko Livaja je teže ozlijeđen. Evo koliko će pauzirati i kad bi se mogao vratiti

Pobjeda u Europi ligi donosi dva boda, ali Dinamo je svojim trijumfom HNL-u ipak donio samo pola boda. To je zato jer se svaki osvojen europski bod u slučaju hrvatskih klubova dijeli s četiri, budući da je toliko hrvatskih predstavnika ovog ljeta igralo kvalifikacije eurokupova. Zbog ranog ispadanja Hajduka i Varaždina, na Rijeci i Dinamu je da svojim igrama pokušaju popraviti plasman našeg prvenstva.

Pobjeda u Europi donosi dva boda, remi jedan, a za poraz se dodijeljuje nula. Cilj HNL-a je ponovno dohvatiti 15. mjesto na UEFA-inoj ljestvici koje donosi dva kluba u kvalifikacijama Lige prvaka. Posljednji put to smo imali u sezoni 2020./21., a hrvatski predstavnici u najelitnijem klupskom nogometnom natjecanju i tada su bili upravo Dinamo i Rijeka.

HNL ima i malu prednost nad 20. Izraelom koji je ostao samo na jednom predstavniku u Europi, Dinamovom jučerašnjem protivniku, pa bi se u slučaju dobrih igara oba naša predstavnika lako mogao popesti na 20. poziciju. 

Toliko željeno 15. mjesto trenutačno drži Austrija, a ispred HNL-a i Izraela su još i Švedska, Škotska, Cipar i Švicarska.

