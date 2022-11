Dinamo je postao konkurentan u Europi, a Boysi su i iznad konkurencije

Dinamo je završio svoj europski put, u posljednjem kolu skupine Lige prvaka izgubio je 1:2 od Chelseaja i kao posljednja momčad skupine oprostio se od europskih natjecanja iako je poveo preko Petkovića i donio veliku nadu svojim navijačima, no na kraju je sve završilo oproštajem od Europe.

Četiri minute u proljeću

Dinamo je na Stamford Bridge došao s nadom da može doći do pobjede, do tri boda s kojima bi se mogao nadati europskom proljeću, nastavku u nokaut fazi Europske lige, a za to mu je, osim njegove pobjede u Londonu, trebala i pobjeda Milana nad Salzburgom. I Milan je pobijedio s 4:0, ali Dinamo je poražen u Londonu i oprostio se od Europe.

Dinamov trener Ante Čačić ostao je vjeran sebi, od početka je u Ligi prvaka, od pobjede nad Chelseajem igrao je u 3-5-2 sustavu, tako je postavio svoju momčad i jučer, bez iznenađenja s imenima igrača s kojima je tražio uspjeh protiv favoriziranog suparnika. Tako su se u momčadi našli i do jučer upitni Josip Šutalo i Josip Mišić.

No, znamo da je Čačić pripremio i još neke varijante koje bi promijenio ovisno o tome kako bi se razvijao rezultat.

Dinamovi navijači nadali su se da će trener Chelsea Graham Potter odmarati dobar dio svojih igrača jer londonski klub ima osiguran prolazak skupine, a za vikend ih čeka važna utakmica s Arsenalom. No, Potter se nije odlučio šaliti, očito je poraz od Brightona donio upozorenje, očito si nije želio prije Arsenala priuštiti dva neuspjeha. Naš Mateo Kovačić ozlijedio se na prošloj utakmici Chelseaja i bio je upitan, na kraju ipak nije bio u zapisniku jučerašnje utakmice i svoj bivši i sadašnji klub mogao je pratiti kao gledatelj.

A od 40000 gledatelja, oko 2500 navijača Dinama je prije himne Lige prvaka ozbiljno dalo do znanja da su tu i da će biti bučna podrška zagrebačkoj momčadi, svaka čast navijačima Dinama koji su tijekom cijele ove sezone fenomenalna podrška, a bili su takvi i u cijeloj jučerašnjoj londonskoj večeri.

I ta podrška je došla do razine ludila u sedmoj minuti, tada je Dinamo poveo na Stamford Bridgeu. Bila je to dobra akcija plavih, Mišić je odigrao za Ristovskog, ovaj za Moharramija koji je ubacio, na pet metara je skočio Ademi s nekim iz Chelseaja i lopta se vratila u sredinu, a Petković je bio na pravom mjestu i glavom poentirao.

U Milanu je ubrzo poveo i Milan protiv Salzburga i Dinamo je u tom trenutku imao treće mjesto i europsko proljeće, no kratko je to trajalo.

Nažalost, brzo se Chelsea vratio u igru, dubinska lopta došla je do Aubameyanga, ovaj dao Sterlingu, imao je Perić tu loptu na nozi, ali mu je pobjegla i Sterling je neobranjivo pogodio kut Livakovićevih vratiju. Već u 30. minuti Chelsea je imao vodstvo, sad je Mount prošao pored Perića, odigrao povratnu loptu i Zakaria je u svom prvom nastupu za prvu momčad Chelseaja uspio progurati loptu kroz blok Moharramija.

Nema puno zamjerki

Na odmor se otišlo s tih 2:1 za Chelsea, no osim pokoje greške ili reakcije koja je mogla biti bolja, nije se plavima imalo što za zamjeriti iako su primili dva prilično 'jeftina' gola.

U nastavku je prvi zaprijetio Dinamo, iz kuta je ubacio Oršić, glavom pucao Šutalo, no obranio je Mendy. Sreće je na drugoj strani imao Dinamo, krasno je gađao Aubameyang, no pogodio je vratnicu.

Dinamo nije uspio ozbiljno nauditi londonskoj momčadi do kraja susreta, i dalje u Ligi prvaka ne zna za pobjedu u gostima u ovom natjecanju od 1998. i slavlja nad Ajaxom pogotkom Josipa Šimića. I prvi put se dogodilo da je Dinamo izgubio utakmicu kad je zabio Bruno Petković. No, kako bilo, nova europska priča plavih u Ligi prvaka završila je.

- Prvo čestitam svojim igračima, Dinamo je i u ovoj utakmici imao svojih trenutaka koji su za pohvaliti, na kraju je sve otišlo na stranu domaćina. No, zadovoljan sam kako je momčad funkcionirala dobar dio utakmice. Šteta što smo brzo nakon vodstva primili dva pogotka, no Liga prvaka je zahtjevna. Sad imamo dvije utakmice našeg prvenstva, na to se moramo orijentirati, a Ligu prvaka ostaviti iza sebe. Možemo analizirati gdje smo s momčadima iz liga petice - rekao je trener Dinama Ante Čačić i objasnio svoje poteze u završnici susreta:

- Pokušali smo s izmjenama pri kraju, ali teško je ući igraču kad utakmica već ima svoj smjer.

Dinamo je ispao, ali ne treba se sramiti, bio je konkurentan u skupini s klubovima koji su objektivno jači od njega. Svaka čast plavim igračima, ali najveće čestitke navijačima plavima, Stamford Bridge nije zvučao kao stadion Chelsea nego Dinama. Pa, neka se sve ponovi i sljedeće sezone.

>> VIDEO: Ekskluzivno iz sjedišta Uefe: Dogovor je pao, rušit će se Maksimir i graditi novi stadion s 32.000 mjesta!