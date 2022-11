Bivši igrač Dinama upozorava: Plavi uvijek nakon Europe imaju problem

Nakon posljednje utakmice Dinama ove sezone u Europi, 2:1 poraza u Londonu kod Chelseaja, sve je s nama rezimirao hrvatski nogometni trener i bivši nogometaš Dinama Milivoj Bračun (64).

- Manje-više je ova Liga prvaka uspješna. Četiri boda u ovoj skupini je jako dobar rezultat, u ovakvoj grupi to nije lako osvojiti. Kad samo malo bolje pogledamo kakvi su klubovi ispali iz Lige prvaka; Barcelona, Atletico, Juve... Naravno, normalno je i ljudski nadati se nekom iskoraku, ali teško je bilo danas vaditi se na Chelseaju.

Petković uoči SP-a

Što je presudilo u susretu?

- Ne bih rekao da je ništa presudilo u utakmici, nema tu veće filozofije. Jednostavno je kvaliteta Chelseaja puno veća od Dinamove.

Postoji li neki igrač Dinama koji vam se posebno svidio na utakmici u Londonu?

- Šutalo mi se jako svidio, odigrao je jednu jako sigurnu i dobru utakmicu. Oršić mi se isto svidio, a Bruno Petković je isto pružio dobru partiju - rekao je Bračun, pa nastavio o Petkovićevoj formi i napadačima uoči SP-a:

- Ovo mu sigurno daje veliko samopouzdanje uoči Svjetskog prvenstva, ima još sad par domaćih utakmica da još iskoči s formom. Nadamo se da će nastaviti s ovakvim utakmicama do Svjetskog prvenstva. U poziciji napada su tu nijanse i ovih četiri-pet utakmica do Svjetskog prvenstva će nam do kraja pokazati tko će iskočiti. U tom užem krugu napadača su Kramarić, Petković, Livaja, Budimir i Čolak, sve ovisi o formi iz ovih par tjedana. Drugačije je zabiti u Ligi prvaka i u domaćem prvenstvu, mogao bi ovo Petkoviću biti veliki podstreh.

Bračuna je oduševila i podrška Dinamovih navijača u Londonu, ali i tijekom cijele ove sezone u Ligi prvaka.

- Boysi su bili fantastični, Dinamo kao da je igrao kući. Podrška je bila prelijepa, a navijanje je bilo baš pravo, bez ikakvih incidenata. Zapravo, cijele sezone je u Ligi prvaka navijanje bilo sjajno; glasno, ali korektno, Nažalost, nama u domaćem prvenstvu šteti rivalstvo Torcide i Bad Blue Boysa, stalno se događaju neredi. A u Ligi prvaka, u Europi su Boysi pokazali da gaje jedan totalno drugi način navijanja i drugo razmišljanje o navijanju na utakmicama. Nije ni u Ligi prvaka uvijek bilo bajno, velika je razlika u podršci, ipak je i Dinamo konkurentniji.

Problem nakon Europe

Za kraj je Bračun prokomentirao što dalje iz Dinamovog kuta, jer nakon europskih izazova imaju zadatak zadržati prednost u domaćem prvenstvu.

- Ovaj period će biti jako važan za Dinamo, jer Dinamu je uvijek nekako nakon završetka tih europskih utakmica bio problem nastaviti u prvenstvu. Možda je i dobro za Dinamo što sad dolazi Svjetsko prvenstvo, pogotovo kad dodamo da će dosta igrača Dinama biti motivirano zbog hvatanja forme uoči SP-a - zaključio je Bračun, koji je za Dinamo nastupao od 1980. do 1986. godine.

