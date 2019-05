Dinamo je osigurao naslov, a Lokosi trebaju bodove u borbi za Europu

Nebrojeno je otrovnih strelica odaslano, mnogo je svakakvih insinuacija napisano kad je riječ o susretima Dinama i Lokomotive. Sumnju je bacao pogled na rezultate, Lokomotiva godinama nikako nije uspijevala pobijediti plave. Uz to, puno je igrača iz Dinama prodefiliralo Kajzericom, bilo na posudbi, bilo na trajnijim ugovorima, a Dinamo je nerijetko kupovao igrače Lokomotive i za to dobro plaćao.

No, onda se sve okrenulo, kad su plavi već gotovo osigurali naslov prvaka prošle sezone, pretrpjeli su dva teška poraza od Lokomotive, izgubili su 4:1 u Maksimiru pa je ostavku dao trener plavih Mario Cvitanović. A onda su pali i u Kranjčevićevoj s 1:3 pa je ubrzo nastradao još jedan trener plavih, Nikola Jurčević, kojega je naslijedio Nenad Bjelica.

Volimo igrati s plavima

Danas lokosi ponovno stižu u Maksimir, no sad su plavi već prvaci, a momčadi s Kajzerice trebaju bodovi u borbi za Europu.

– Definitivno je ta utakmicama nama važnija nego Dinamu, nama bodovi trebaju. No, vidio sam da Dinamo i dalje igra dobro, da imaju motiva iako su već prvaci – kaže Luka Ivanušec (20), ponajbolji igrač Lokomotive.

Dugo ste bili sigurni putnici za Europu, no onda ste ipak zapeli i sad će biti velike borbe.

– Istina je da smo zastali i da će sad sve do kraja prvenstva ta borba biti otvorena. No, imamo snage za taj rezultat, imamo utakmice s izravnim konkurentima, Goricom i Osijekom. No, one neće biti samo odlučujuće, kako sad stvari stoje, svaka će utakmica biti važna, svaki bod.

Stvara li vam to pritisak, kako se nositi s time?

– Pritisak uvijek postoji, no u tom je pritisku važno pokušati se što više opustiti kad počne utakmice, kad si opušteniji lakše možeš pokazati što znaš i možeš – kaže Ivanušec uz tvrdnju da je njegova momčad u dobroj formi za ovu završnicu prvenstva.

– Ma forma nam je OK, na treninzima sve izgleda dobro, stvarno se dobro radi, ali rezultat baš nije pratio tu dobru formu. Često nam je falio taj zadnji pas, bolje rješenje u završnici, mogli smo i trebali imati više bodova.

Sad vam slijedi Dinamo, a bodovi vam trebaju.

– Dinamo će nama biti dodatni motiv, to su za nas uvijek posebne utakmice jer Dinamo je najbolji klub i to te tjera da i ti daš sve što možeš. Pokazali smo to prošle sezone kad smo ih pobjeđivali.

>>> Pogledajte kako je Dinamo mijenjao grb kroz povijest

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako vi gledate na te navodno prevelike prijateljske odnose koji, opet navodno, sad baš i nisu takvi?

– Nakon one dvije pobjede prošle godine, pogotovu nakon 4:1 u Maksimiru te su sve priče nestale, više nitko ne spominje odnose Dinama i Lokomotive. Uostalom, i u ovom smo prvenstvu dvaput tijesno izgubili, ali u zadnjem susretu u Kranjčevićevoj bilo je 1:1. Nažalost, u toj utakmici nisam igrao zbog ozljede aduktora, a mi i sad idemo po dobar rezultat. Volimo igrati s Dinamom, ‘pašu’ nam zato što se vole nadigravati, a nama je to bolje nego kad igramo s momčadima koje se samo zatvore – kaže Ivanušec.

Pričao sam s direktorom

Možda je ovo i zadnji put da s njim pričamo o Dinamu kao igračem Lokomotive, jer, priča se da će se Luka već na ljeto preseliti u Maksimir.

– Ne znam što će biti, možda ostanem u Hrvatskoj, možda odem u inozemstvo.

Dinamo?

– Spominje se ta mogućnost, ali ako nešto ima u toj priči, ja o tome ništa ne znam, niti mi je netko nešto rekao. S direktorom Lokomotive Božidarom Šikićem dogovorio sam se da ćemo o mojoj budućnosti odlučiti kada završi sezona, da ćemo vidjeti što je najbolje za mene i Lokomotivu. Volio bih i mislim da bi za mene bilo dobro da još godinu-dvije igram u Hrvatskoj ligi, ali profesionalac sam i vidjet ćemo kako će se sve razvijati. Ostanem li u Hrvatskoj, onda se ne vidim ni u kojem drugom klubu osim u Dinamu. Iz Ljubešćice sam, igrao sam u Varaždinu i sad sam četiri godine ovdje u Zagrebu i lijepo mi je. A oduvijek sam navijao za Dinamo – zaključio je Ivanušec, koji će s lokosima tražiti bodove za Europu u Maksimiru.

Ove sezone Luka Ivanušec je u 29 nastupa za lokose u prvenstvu i Hrvatskom kupu postigao pet pogodaka.

>>> Pogledajte slavlje Dinama nakon što su osvojili naslov prvaka