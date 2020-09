Dinamo ga je olako pustio, a Rusi ga obožavaju, prozvali su ga Vikingom

Od dvadesetorice nogometaša s Dalićeva popisa koji igraju u stranim klubovima u ovom trenutku samo je jedan kapetan momčadi: tek 23-godišnji stoper ruskoga Rubina iz Kazanja Filip Uremović. Velika je to čast za tako mladoga nogometaša, koji nije jedini hrvatski kapetan u ruskoj nogometnoj ligi, jer taj status već godinama uživa i Vedran Ćorluka u Lokomotivu iz Moskve.

Zanimljivo, Filip Uremović, inače rođeni Požežanin, jedan je u nizu reprezentativaca koji su bili u mlađim kategorijama Dinama, a Dinamo na njemu nije zaradio veliki novac. Prema Transfermarktu, ljubljanska Olimpija za njega je platila samo 200 tisuća eura. No kako to da nekadašnji kapetan Dinama II u drugoj ligi nikada nije zaigrao za prvu momčad Dinama u prvenstvu? Naime, jednu utakmicu odigrao je 2017. godine u Kupu, kada ga je Mario Cvitanović vodio u Imbriovec gdje je Dinamo u Kupu svladao tamošnji Borac sa 6:0.

– Kada se pojavio interes Olimpije, za vrijeme priprema Dinama u Rovinju u siječnju 2018., Zdravko Mamić postavio je treneru Dinama Mariju Cvitanoviću pitanje: koliko će utakmica ovoga proljeća kod tebe dobiti Filip? Njegov odgovor glasio je – ne više od dvije utakmice. Na to je Igor Bišćan, tadašnji trener Olimpije, kazao: “Kod mene će biti standardan igrač.” I to je presudilo; Filipov zastupnik Ivan Bošnjak s tim se složio i bio je to prijelomni trenutak Filipove karijere – kazao nam je Filipov otac, 54-godišnji Požežanin Damir Uremović, također bivši nogometaš požeške Slavonije i Slavije iz Pleternice.

Pa ipak, Filip je uspio u Prvoj HNL skupiti tri nastupa, i to u dresu Cibalije u sezoni 2016./2017. Naime, Uremović je u Cibaliji prošao kadetski i juniorski staž, a onda ga je kao talentiranog igrača uzeo Dinamo, pa ga opet posudio Cibaliji nadajući se da će tamo steći afirmaciju.

Trener koji je tada 19-godišnjem Uremoviću dao prve prvoligaške minute bio je iskusni Stanko Mršić, koji je iz sadašnjeg saziva reprezentativaca vodio i Antu Rebića u RNK Split.

– Uremovića sam stavljao na desnoga beka i na toj poziciji se izvrsno snašao. Sjećam se da je na utakmici u Osijeku igrao izvanredno, bila mu je to najbolja utakmica za Cibaliju – kazao nam je Mršić.

No zašto je, ako je bio tako dobar, kod vas igrao tako malo, samo tri nastupa u prvenstvu i jedan u Kupu?

– Filip je bio mlad igrač i ja sam se trudio koristiti ga koliko sam mogao. U to vrijeme Cibalia se borila za ostanak i nekada sam se morao češće osloniti na iskusnije nogometaše. No Filipa pamtim kao čvrstoga, karakternoga mladića na kojega sam se uvijek mogao osloniti – dodao je Mršić.

Filipov otac Damir kaže kako Dinamo nije bio zadovoljan minutažom koju je imao u Cibaliji pa ga je odmah u polusezoni vratio u Dinamo II gdje su Filipa vodili najprije Mario Cvitanović, a potom i Igor Jovićević. Kod obojice je bio standardan igrač pa nije promakao oku Igora Bišćana.

– U tih pola godine u Olimpiji Filip se nametnuo i posao jedan od najboljih igrača. Primjerice, fenomenalno je bio odigrao derbi protiv Maribora, na kojemu su ga uočili Rusi i tada se zakotrljala priča o Rubinu – kaže Damir Uremović.

Filip je za Rubin, u transferu od milijun eura, potpisao u srpnju 2018. godine i od tada skupio 58 nastupa za taj klub. Postao je treći hrvatski nogometaš u tom klubu, nakon Stjepana Tomasa i Mije Caktaša, a sada je u Rubinu uz njega i 27-godišnji Posušak Silvije Begić, nekada nogometaš Rudeša i zaprešićkog Intera.

Prvi vrhunac karijere (drugi je, dakako, Dalićev poziv) Filip je doživio na kraju prošle sezone, kada je objavljeno kako je najučinkovitiji duel-igrač cijele sezone u ruskom prvenstvu, sa 68 posto dobivenih duela. Također, imao je i 67-postotnu uspješnost u klizećim startovima, također među najboljima u Rusiji. U tom razdoblju postao je i kapetan Rubina te je i u novu sezonu krenuo s kapetanskom vrpcom. Trener mu je Rus Leonid Slutskij.

– Bio sam kod Filipa u Kazanju i uvjerio se kako je dolazak u Rubin bio najbolje što mu se dogodilo – kazao je Damir Uremović i dodao:

– Filip uživa veliku popularnost među navijačima. Zovu ga Viking zbog njegove požrtvovnosti i osobnosti. Grad Kazanj je prekrasan, multikulturalna prijestolnica ruske oblasti Tatarstan bogate naftom i plinom, a Filip je produljio ugovor do 2024. godine, što govori da je prezadovoljan.

Rubin je prošlu sezonu okončao na desetom mjestu ruskoga prvenstva. Inače, najpopularniji sport u Kazanju je hokej, tamošnji klub Bars, čije utakmice Filip rado posjećuje, a u ženskom odbojkaškom klubu Dinamo iz Kazanja igra sjajna hrvatska odbojkašica Samanta Fabris.