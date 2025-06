Dinamo dao milijun za njegov povratak: Može biti tajno oružje plavih u borbi za dvostruku krunu

Nije on novi stanovnik svlačionice Dinama, Marko Soldo (21) povratnik je u plavo jato, u Maksimir je stigao u juniorima, igrao je i za drugu momčad, ali upisao i jedan nastup za prvu momčad. Potom je igrao u Šibeniku, Gorici i na kraju u Osijeku iz kojeg se vratio u Dinamo.

Kako je ponovno biti u Dinamu?

– Odlično, nema ništa ljepše nego biti ondje gdje ti je najbolje i najljepše, bio sam tu u juniorima, proveo sam dosta vremena u Dinamu – kaže nam Marko Soldo koji je bio dinamovac i prije nego što je prvi put stigao u Maksimir.

– Naravno, imam i neke fotografije iz djetinjstva koje me povezuju s Dinamom.

Nije mi glava bila u Dinamu

Nakon što vas je Dinamo prodao Osijeku prošlog ljeta, jeste li očekivali tako brz povratak u Maksimir?

– Postojala je ta klauzula da me Dinamo može otkupiti do određenog vremena. Ne mogu reći da sam očekivao tako brz povratak, ali sam i vjerovao u sebe, znao sam koliko vrijedim. Bio sam potpuno fokusiran na svoj rad, na momčad u kojoj sam, želio sam napraviti najbolje što mogu, odigrati kako znam i mogu.

Kad ste saznali da će vas Dinamo otkupiti, imali ste tu klauzulu da vas plavi mogu vratiti za milijun eura?

– Saznao sad dosta prije tog krajnjeg roka da me žele vratiti, ali ostao sam fokusiran na Osijek. Profesionalan sam i to sam pokazivao do posljednjeg dana. A kad je sezona završila, počeo sam razmišljati o Dinamu.

Kad se saznalo da je Dinamo dao taj novac i da vas vraća, kako vam je nakon toga bilo igrati u Osijeku do kraja sezone, je li glava već bila u Maksimiru?

– Nije, to se vidjelo i po igrama i po svemu, nisam ja mislima otišao u Maksimir, bio sam potpuno u Osijeku.

Kakav ste Osijek ostavili?

– Meni je tamo bilo jako lijepo, imaju najbolje uvjete u Hrvatskoj. Riječ je o ozbiljnom klubu koji može napraviti lijepe korake do ozbiljne europske razine, trebaju dovesti nekoliko igrača za takve utakmice, ali sad kroz HNL trebaju izboriti Europu. Meni je to bilo lijepih godinu dana, stalno sam igrao, a to je jako važno za mladog igrača. Zahvalan sam Osijeku.

Dinamo je znatno promijenio momčad, tek ste počeli s pripremama, kako vam to izgleda?

– Svi smo mladi i gladni uspjeha, a to je najvažnije. Kad smo svi motivirani, a sve su to većinom dinamovci koji žele ići na sto posto, onda je uspjeh jedina opcija – kaže nam Soldo.

Kakav je dojam ostavio trener Kovačević, jeste li razgovarali s njim?

– Razgovarali smo, ali ne previše jer pripreme su tek počele. Sviđa mi se. Nekako se u medijima postavljalo pitanje njegovog autoriteta, ali on je jako ozbiljan. I tako se ozbiljno radi na treninzima, nema popusta ni propusta.

Jeste li vi šestica ili osmica, što vam više odgovara?

– Mogu igrati na obje pozicije, ali u Dinamu su mi rekli da me više vide na osmici, ali igrat ću gdje god me momčad treba, dat ću sve što mogu i znam.

U Osijeku ste silom prilika bili dosta ofenzivniji i to je dobro izgledalo, postigli ste osam pogodaka i dodali još četiri asistencije?

– Bilo je dobro, došao sam u Osijek kao šestica, ali trener Coppitteli tražio je da igram više prema naprijed, kad se pogleda cijela sezona bio sam šestica, osmica, ali i desetka, bio sam i u špici i na krilu, ali sve zajedno izgledalo je dobro.

Na kojoj se poziciji vidite u Dinamu?

– Rekli su mi da me vide kao osmicu, ali ne može se reći da je to fiksno, što god bude trebalo igrat ću maksimalno, bilo to pet minuta, svih 90 ili pola sata, dok si na terenu moraš dati sve da Dinamo pobijedi, to je jedino važno.

Za Dinamo ste debitirali u kupu s Borincima 2022. s 19 godina, odigrali 45 minuta, no onda ste krenuli po posudbama, očito su vam dobro došle?

– Za mladog igrača je najvažnije da igra i toga sam se držao. Igrao sam u Šibeniku, pa Gorici, a onda je bio taj transfer u Osijek, samo sam želio igrati, biti u 11 i skupiti što više minuta. Kad daješ sve, onda na vidjelo dođe i kvaliteta i sad mi se sve to lijepo vratilo – kaže nam Soldo koji je tih 45 minuta bio u prvoj momčadi. Iz te momčadi i danas su u Dinamu Nevistić, Theophile, Mišić...

Domaći dečki znaju veličinu

Ni sad neće biti lako izboriti se za mjesto u momčadi, u veznoj liniji su uz vas su tu Mišić, Villar, Ljubičić, sve defenzivni vezni, a za mjesta u vezi još konkuriraju Vidović, Mudražija, Stojković, Kačavenda i Pavić, tu su još i Bulat i Vrbančić?

– Ne bojim se konkurencije, idem korak po korak, trening po trening. U Dinamu mora biti velika konkurencija, imamo i Europu, bit će puno utakmica i mislim da će biti minuta za sve. Znam svoje kvalitete i vjerujem da će to doći do izražaja i u Dinamu, ma samo neka pobjeđuje.

Kako vam se sviđa nova politika Dinama, okretanje mlađim i sve više domaćim igračima?

– Sviđa mi se, domaći dečki znaju vrijednost i veličinu Dinama pa se onda gine na terenu, a s tim dolaze i rezultati.

Hoće li taj novi Dinamo, potpuno rekonstruiran, vratiti trofeje u Maksimir?

– Naravno da može, da ne vjerujem u to, ne bih ni došao. Možemo vratiti oba trofeja, kvalitetu imamo, sad sve to treba posložiti i vjerujem da će trener Kovačević to i napraviti.

Ždrijeb je htio da plavi baš prvu utakmicu u sezoni igraju u Osijeku, kakav će biti povratak na Opus arenu?

– Bit će to posebno, pričao sam s nekoliko igrača Osijeka o tome. Eto, baš se poklopilo, znamo da neće biti lako, znam kako je kad u Osijek dolaze Dinamo ili Hajduk. Uvijek su to posebni motivi i za Osijek, ali imamo mjesec dana da se dobro pripremimo – zaključio je 21–godišnji Marko Soldo koji je u dresu Osijeka protiv Dinama upisao po jedan gol i asistenciju.