IMA LI RJEŠENJA?

Važan igrač Dinama propustit će utakmicu s Varaždinom? Plavi moraju riješiti veliki problem

Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
21.11.2025.
u 16:00

Zbog lošeg terena na kojem su igrali, osjetio je probleme, vidjet ćemo hoće li moći biti u konkurenciji za utakmicu s Varaždinom - rekao je pomoćni trener Dinama Sandro Bloudek

Dinamo od 15 sati u Maksimiru kreće u nastavak HNL sezone, dolazi mu Varaždin, suparnik koji igra jako dobro, opasan protivnik, a plavi u taj susret ulaze s nekoliko upitnika. Zna se da Mudražije neko vrijeme neće biti zbog ozljede mišića, ali trenera Kovačevića zbog toga ne boli glava, Mudražiju ni dosad nije doživljavao u HNL-u, davao mu je sporadične minute. Nakon igranja za reprezentaciju Alžira, upitan je postao i Bennacer, tek će se vidjeti hoće li konkurirati za maksimirski susret, utakmicu koja je posebno važna za plave.

- Zbog lošeg terena na kojem su igrali, osjetio je probleme, vidjet ćemo hoće li moći biti u konkurenciji za utakmicu s Varaždinom - rekao je pomoćni trener Dinama Sandro Bloudek.

Plavi imaju niz rješenja za veznu liniju i pošteda Bennaceru ne bi trebala biti problem, ono što plavi moraju riješiti je pitanje desnog beka. Nakon ozljede Valinčića tu su poziciju krpali Lisica i Theophile, u Karlovcu i Topić. Možda je vrijeme da priliku dobije i mladi reprezentativac Noa Mikić iako je 'skuhao' pogodak u utakmici mlade reprezentacije. S obzirom na to da je već neko, ne predugo' vrijeme u treningu Pierre-Gabriel, možda se plavi odluče vratiti ga u život.

U svakom slučaju plavi moraju biti jako oprezni i ozbiljni za ovaj susret s Varaždinom.

- Puno nam znači ta pobjeda nad Karlovcem, prije svega zbog samopouzdanja momčadi, a dobili smo i dosta odgovora od igrača koji su dosad manje igrali, bili su jako dobri. Uglavnom, imamo osjećaj da se stvorila jako dobra atmosfera, dobar momčadski duh i ta utakmica bila nam je jako dobra priprema za Varaždin - veli Bloudek.

Varaždin je trećeplasirani do ovog kola, prva momčad koju plavi u ovoj sezoni nisu pobijedili.

- Dosta su dugo na okupu, uigrana su momčad, imaju dobrog trenere i nisu slučajno tako visoko plasirani. Sigurno ih nećemo podcijeniti, bit ćemo maksimalno fokusirani na njih, jasno je kako je naš cilj jedino pobjeda - rekao je pomoćni trener plavih Sandro Bloudek pred susret s Varaždinom.
HNL Varaždin Dinamo Ismael Bennacer

Kupnja