Dina Levačić 25. kolovoza starta u preplivavanju Molokai kanala na Havajima

Hrvatska dugoprugaška plivačica Dina Levačić (22) će, ako vremenski uvjeti budu dozvoljavali, 25. kolovoza startati u preplivavanje kanala Molokai na Havajima dugog 42 kilometra, odnosno dionicu od otoka Molokai do otoka Oahu, najavljeno je u petak na konferenciji za novinare održanoj u Klubu daljinskog plivanja Split čiji je Dina član.

- Čeka me dosta zahtjevno preplivavanje 42 kilometra jer je to valovito područje na otvorenom moru, to jest oceanu sa snažnim morskim strujama i bogatim životinjskim svijetom. Plivat ću noću i nadam kako neće biti prebliskih susreta sa životinjama i da struje neće biti prestrašne - rekla je Dina Levačić.

Dodala je da je prije kod nje bilo straha od morskih pasa, ali joj je "zadnjih dana to najmanja briga i uopće je nije strah." Kazala ja kako na području koje će preplivavati u Havajskom otočju žive meduze koje "nisu prijateljski naklonjene."

- Veća briga su mi meduze, jer manja je vjerojatnost da ću sresti morskog psa nego meduze, ali ja se nadam da će sve na kraju biti dobro. Ako me koja meduza opeče, neće biti strašno samo da me ne napadnu u grupi - kazala je Dina Levačić.

Njena majka Željana Levačić, koja ju prati na plivačkim maratonima, dodala je da mnogi pitaju, s obzirom da u Molokai kanalu ima morskih pasa, hoće li zbog toga Dina plivati u kavezu.

- Ne, ona ne pliva u kavezu. Međutim, unajmili smo uređaj koji odašilje elektromagnetske valove u jednom određenom krugu i Dina uvijek mora plivati u tom krugu. Taj uređaj je smješten na kajaku koji će biti cijelo vrijeme neposredno pored nje i najvažnije je da ona uvijek pliva u tom nekom pojasu - objasnila je Željana Levačić.

Budući da će Molokai kanal preplivavati u noći Dina Levačić je rekla da se pripremala za taj maraton plivajući noću da bi se, kako je rekla, "psihički pripremila na mrak i tamu."

Trenirajući Dina, dok ima obaveza na fakultetu, dnevno prepliva između osam i deset kilometara, a za vrijeme praznika i kada nema fakultetskih obaveza, onda dnevno pliva između 15 i 20 kilometara.

Kako je rečeno na konferenciji za novianre, Dina Levačić će na put na Havaje krenuti u noći s nedjelje na ponedjeljak te će se nekoliko dana adaptirati na 12-satnu vremensku razliku u odnosu na Hrvatsku.

- Start je predviđen 25. kolovoza u 17,00 ili 18,00 sati poslije podne po havajskom vremenu, a to je 5,00 ili 6,00 sati ujutro po hrvatskom vremenu - rekla je Željana Levačić.

Zamjenik pročelnika Upravnog odjela splitsko-dalmatinske županije za prosvjetu, kulturu i šport Petar Škovrlj je istkanuo kako dugoprugaško plivanje Dine Levačić predstavlja "veliki sportski podvig" koji zaslužuje divljenje.

- Splitsko-dalmatinska županija će što je više moguće financijski pomoći Dini Levačić - kazao je Škovrlj.

Pročelnik Službe za društvene djelatnosti u splitskoj Gradskoj upravi Mate Omazić je istaknuo da grad Split, gradonačelnik Andro Krstulović Opara i Splitski savez sportova podupiru Dinu Levačić u njenim plivačkim pothvatima.

- Preplivavanje Molokai kanala je jedan od najtežih pothvata u kategoriji sedam velikih maratona - kazao je Omazić. Dina Levačić je od tih sedam velikih plivačkih maratona do sada isplivala dva - prošle godine je preplivala kalifornijski kanal Catalina i kao prva Hrvatica preplivala je La Manche.

Po uzoru na sedam alpinističkih vrhova, u daljinskom je plivanju ustanovljeno "Oceans Seven." Nakon Molokai kanala, preostala četiri maratona iz "Oceans Seven," koje Dina Levačić također planira u budućnosti preplivati, su: Sjeverni kanal između Sjeverne Irske i Škotske, Gibraltarski kanal između Europe i Afrike, kanal Tsugaru u sjevernom Japanu i Cookov kanal u vodama Novog Zelanda.