U Zadar stižu Kate Abdo i NBA dvojac koji je punio crne kronike a sad radi popularan podcast

Približava se drugo izdanje zadarskog Sunset Sports Media Festivala, koji će se održati prvi vikend u lipnju, pa je samim time i tonus organizatora pojačan. A kada je u pitanju takvo događanje internacionalnog karaktera, među najnapetijima je svakako 36-godišnji direktor festivala Damjan Rudež, koji je u karijeri prošao napetosti uoči velikih klupskih i reprezentativnih utakmica, no ovo je pritisak drugačije prirode.

Stižu vrlo atraktivni gosti

I ove godine, baš kao na prvom izdanju, očekuje nas niz atraktivnih gostiju iz svijeta sporta, a među najatraktivnijima će svakako biti NBA dvojac Matt Barnes i Stephen Jackson, autori i voditelji jednog od najpopularnijih podcasta na američkom medijskom tržištu koji se bavi polarizirajućim temama ne samo iz svijeta sporta nego i iz područja kulture, socijalne jednakosti, politike, glazbe, filma...

– Jako sam zadovoljan što ćemo ih imati jer oni u svoj podcast “All The Smoke” dovode najveće zvijezde američke sportske scene, ali i glazbenike, a s nekima od gostiju festivala snimit će i neke epizode u Zadru.

Sigurno se pitate kako je jedan festival u Hrvatskoj uspio privući takve zvijezde.

– Najveću zaslugu za to imaju Pete Radovich, potpredsjednik za produkciju i viši kreativni direktor CBS Sportsa, i Steve Espinoza, predsjednik Showtime Sportsa. A “All The Smoke” emitira se upravo na Showtimeu. Espinoza je lani bio sudionik festivala pa je za drugo izdanje odlučio dovesti Barnesa i Jacksona i oni će u Zadru provesti sedam dana.

Što možemo očekivati od ove dvojice otkačenjaka, bivših košarkaša koji su tijekom svoje NBA karijere imali imidž kontroverznih momaka? Hoće li se oni zezati ili će prezentirati svoj poslovni model?

– I jedno i drugo. Njih dvojica punili su crne kronike, bilo je pucnjave i svega, no uspjeli su popeglati taj imidž. Oni će snimati live epizode za vrijeme boravka u Zadru, a sudjelovat će i na panelu na kojem će objasniti što to njihov podcast čini tako gledanim. Dakako, govorit će i o svom poslovnom modelu. Postav i program koji ćemo imati ove godine jest sjajan. Festival je višestruko narastao u odnosu na prvu godinu i inicijalno izdanje. Velik je taj svijet sporta i puno toga se naslanja na njega pa želimo obraditi relevantne teme koje obuhvaćaju medije, marketing i biznis sporta. I zato ćemo imati 10 do 12 panela s after programom na koji će biti pozvani svi gosti.

Koga još možemo očekivati u Zadru, na tematskom festivalu koji ima ambiciju biti jedan od vodećih u svijetu u tom prostoru?

– Dolazi nam Miško Ražnatović, jedan od najutjecajnijih košarkaških agenata na svijetu i menadžer dvostrukog MVP-ja NBA lige Nikole Jokića, koji će govoriti o svom poslovnom putu. Stiže nam i Frank Landers, šef marketinga Svjetskog košarkaškog saveza, ali i dvije fantastične dame. Martina Knežević, direktorica za poslovno povezivanje u Major Soccer League, te Dee Kundra, izvršna direktorica münchenskog Bayerna za američko tržište. Dakako, bit će i gostiju iz Hrvatske poput Nikole Stolnika, glavnog čovjeka za e-sport u Hrvatskoj, vlasnika Good Game Globala, sjajne hrvatske tvrtke koja radi fantastične stvari u svijetu e-sporta. Dakle, bit će to kombinacija domaćih i stranih stručnjaka iz svijeta sportskog poslovanja i medija i to je kombinacija koju i dalje želimo imati.

Iz perspektive onih koji su pratili prošlogodišnji festival, a njezini su fanovi, priupitali smo dolazi li ove godine megapopularna talijanska sportska novinarka Diletta Leotta?

– Baš sam neki dan razgovarao s njenim agentom. Diletta je trudna i to mijenja situaciju. Ona se ne želi opterećivati putovanjem koje, iz njezine sadašnje perspektive, može biti opterećujuće. Još uvijek ima nekih izgleda, no kako sada stvari stoje, Diletta ove godine ne dolazi.

A vrhunska engleska sportska voditeljica Kate Abdo?

– Ona dolazi i ove godine. To je jedna od najvećih svjetskih sportskih voditeljica koja moderira jedan vrlo popularan panel na CBS Sportu, a zadužena je i za utakmice Lige prvaka i Serie A u Americi. Taj njezin panel na kojem sudjeluju Thierry Henry, Jamie Carragher i Micah Richards jedan je od najboljih sportskih programa na svijetu, a njihovi klipovi su viralni na Instagramu.

Promocija Hrvatske u svijetu

Marljivi organizatori zadarskog festivala pripremaju i goste iznenađenja.

– Da, imat ćemo i njih i oni će biti ujedno i gosti u podcastu Barnesa i Jacksona. Prošle godine smo iz svijeta sporta doveli bivše NFL prvake Juliana Edelmana i Raya Lewisa pa ćemo nešto slično pokušati izvesti i ove godine.

Treba biti pošten pa reći da ovakvog festivala nikad u Zadru ne bi bilo da se za njega nije zauzeo Hrvat s američkom adresom Pete Radovich, jedan od najuglednijih sportskih producenata u Americi pa i šire.

– Festival je bio njegova ideja. On je kao rođeni Njujorčanin s ljetnom zadarskom adresom htio da napravimo nešto što će ostati u nasljedstvo njegovu Zadru, po čemu će taj grad i Hrvatska dobiti dodatnu promociju u svijetu. Jer, profil ljudi koji će dolaziti bit će velike zvijezde.

Zanimalo nas je kako je to naš sugovornik uspio pridobiti povjerenje takva čovjeka a da nije imao prethodnih iskustava te vrste jer je, praktički, donedavno još igrao košarku?

– Ne znam, to trebate pitati njega. Ja se isto neka čudim pa ga pitam: “Pa što ti to radiš, moraš donositi bolje odluke.” A sad bez zezancije. Odradili smo zajednički neka upoznavanja s našim partnerima i u tih nekoliko ručkova i večera kliknuli smo odmah. A ja sam ponosan da sam zadobio povjerenje takvog čovjeka. Jer ipak je riječ o profesionalcu s izvršnim ovlastima u najvećoj medijskoj sportskoj kući na svijetu. Projekt je uzbudljiv i može puno toga donijeti Zadru i Hrvatskoj, festival će privlačiti goste iz inozemstva, ali i domaće ljude. Ideja je dobra i radit ćemo neumorno da sve to i ostvarimo – najavljuje Rudež.