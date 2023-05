Potresna ispovijest košarkaša kojeg su prevarili u Crnoj Gori: 'Nemam što jesti, ne mogu se vratiti kući'

Američki košarkaš Elijah Williams, koji je nastupao za KK Dečić požalio je što je odlučio pronaći angažman u Crnoj Gori. Krilni centar čak pet mjeseci nije dobio plaću, a klupski čelnici su prestali komunicirati s njim pa se nalazi u vrlo teškoj situaciji i nema dovoljno novca kako bi s vratio kući u SAD.

Williams je u Crnu Goru stigao s još jednim Amerikancem, ali su se obojica našli u nezavidnoj poziciji zbog neisplaćenih plaća, čak su morali posuđivati novac od drugih.

- Moja situacija je veoma teška. Došao sam ovdje s drugim Amerikancem Tilmanom i nismo dobili novac. Nismo imali ni opremu za treninge. Onda se Tilman ozlijedio i predsjednik kluba je rekao da mu više plaćati onoliko koliko stoji u ugovoru. On se morao vratiti kući, a ja sam ostao sam. Pet mjeseci nisam primio plaću, to je vrlo teško - ispričao je Williams, koji je trebao zarađivati 1100 eura mjesečno, a njegov sunarodnjak 500 eura.

- Teško je živjeti s 500 eura. Nemam novca ni za osnovne stvari, čak ni za tenisice. Sad mi ponestaje novca za hranu. Tražio sam objašnjenje od uprave, a on su mi rekli da ću se moći vratiti kući kad završi sezona. Obećali su mi platiti put, ali nisu - rekao je Williams.

- Nemam za život, a istekao mi je smještaj. Čekam i dalje, slao sam poruke stalno i predsjedniku kluba. On mi je prvo govorio da će mi poslati novac, ali onda me je blokirao. Nalazim se u stranoj zemlji, ne govorim jezik, ne znam što ću. Oni su me ugostili, to su sjajni momci. Pomogli su mi i sad su mi kao obitelj. Ne samo da su mi pomogli, već su me i spasili, ali sve bih dao da se mogu vratiti kući. Naravno da me očekuju, svakog dana se čujem s bakom i ona me zove da dođem - zaključio je američki košarkaš.