Dijete zagrebačkog Dinama otišlo u Banja Luku. Hrvat pojačao redove srpskog kluba iz BiH

Vjetar u leđa

Gvardiol od čelnika kluba zatražio transfer: Vatreni dao do znanja da želi zaigrati za prvake Europe

"Leipzig će pustiti Gvardiola, ali samo ako dobije 91 milijun eura plus bonuse. Ukupno bi posao mogao vrijediti oko 99 milijuna eura", navodi The Sun. Iznos je nešto manji od onoga što se do sada spominjalo u njemačkim medijima koji pretpostavljaju da će vrijednost ovog posla premašiti 100 milijuna eura.