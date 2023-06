Donosimo detalje: Zašto Oršić još nije dogovorio sve s Trabzonsporom?

Mislav Oršić dogovorio je sve uvjete transfera u Trabzonspor pod vodstvom Nenada Bjelice. Bjelica je Oršića doveo i u Dinamo, a sada će ga odvesti i u Tursku. Poznato je kako je Bjelica bio pokretačka snaga ovoga transfera, a preostaje samo vidjeti koliku će odštetu Southampton i Trabzonspor dogovoriti. Izvjesno je da Dinamo više nema prilike dovesti ga u svoje redove.

Podsjetimo, u Engleskoj je stavljen na klupu Southamptona koji je sezonu završio ispadanjem iz prve lige. Već dugo Bjelica želi dovesti svog igrača od povjerenja i smatra da bi mu iznimno pomogao u podizanju Trabzonspora u vrh turskoga nogometa. Oršić još nije potpisao za turski klub, a vjeruje se da bi u slučaju dogovora klubova i taj segment mogao uslijediti s obzirom na to da su u tijeku intenzivni pregovori.

Vrijednost posla trebala bi se popeti na oko četiri milijuna eura, no mogao bi uključivati i razmjenu igrača uz samu novčanu naknadu. Pričalo se i o njegovu povratku u Dinamo, no nije sigurno koliko je uprava kluba zainteresirana za dovođenje igrača koje neće kasnije moći prodati za cijenu veću od one za koju su ih doveli.

