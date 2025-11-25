Detroit upisao 13. pobjedu zaredom u NBA ligi

Detroit Pistonsi su izjednačili rekord franšize svojom 13. uzastopnom pobjedom od 122-117 nad Indiana Pacersima u ponedjeljak u Indianapolisu. Detroit nije zaostajao nakon prve četvrtine, ali se morao braniti u posljednjim minutama kada su Pacersi smanjili zaostatak od 18 poena u zadnjoj četvrtini na dva poena 15,4 sekundi prije kraja.

Cade Cunningham je pogodio jedno slobodno bacanje, posljednje od svojih 24 poena, 12,4 sekundi prije kraja, čime je Detroit poveo 120-117. Indiana je zatražila time-out i nakon toga izvela akciju u kojoj je Bennedict Mathurin dobio loptu za pokušaj trice, ali je se lopta odbila od obruča. Chris LeVert je pogodio dva slobodna bacanja i zapečatio vodstvo s preostalih 7,1 sekundi.On je utakmicu završio s 19 poena, što je najviše u sezoni.

Pistonsi su imali 13 uzastopnih pobjeda u sezonama 1989./1990. i 2003./04. kada su osvojili naslov NBA prvaka.

New Orleans Pelicans su prekinuli niz od devet poraza pobijedivši kod kuče sa 143-130 Chicago Bullse. Zion Williamson jebio najučinkovitiji kod Pelicansa s 29 koševa, Saddiq Bey je ubacio 20 koševa uz 13 skokova, dok je Trey Murphy III također dodao 20 ubačaja za Pelicanse. Yves Missi završio je utakmicu s double-double učinkom od 14 poena i 14 skokova za New Orleans kojem je ovo prva pobjeda otkako je glavni trener Willie Green otpušten, a privremeni trener James Borrego preuzeo vodstvo 15. studenog. Karlo Matković nije konkurirao za sastav New Orleansa. Ayo Dosunmu predvodio je Chicago s 28 poena, slijedili su ga Coby White s 24 i Josh Giddey s 21 poenom.

Sacramento Kings su sinoć kod kuće poslije produžetka sa 117-112 pobijedili Minnesota Timberwolvese i to nakon što su uspjeli nadoknaditi deset kođeva zaostatka pred kraj regularnog dijela utakmice. DeMar DeRozan zabio je 33 koša, Keegan Murray je ubacio 26 poena i izjednačio svoj osobni rekord od 14 skokova, a Malik Monk dodao je 22 poena za Kingse, koji su pobijedili u drugoj utakmici zaredom nakon osam poraza. Precious Achiuwa imao je 10 poena i osam skokova za Sacramento. Dario Šarić nije konkurirao za sastav Sacramenta. Minnesotu je predvodio Anthony Edwards s 43 poena, od čega je pet trica, a imao je i sedam skokova i tri ukradene lopte. Julius Randle postigao je 17 poena i 10 skokova, Donte DiVincenzo također 17 poena za Timberwolvese. Murray je pogodio otvorenu tricu i doveo Kingse u vodstvo od 110-107 dvije minute prije kraja produžetka. Edwards je zabio zakucavanje i približio Minnesotu na jedan koš zaostatka 21,9 sekundi prije kraja. Sacramento je zaostajao 99-89 s manje od tri minute do kraja regularnog dijela, prije nego što je postigao 10 uzastopnih poena. DeRozan je pogodio tri slobodna bacanja - pogodio je 15 od 15 u utakmici - i Sacramento je imao prednost od četiri poena prije nego što je Achiuwa presreo Randleovo dodavanje iz aut-a. DeRozan je pogodio još dva slobodna bacanja i povećao vodstvo na šest poena, 10,7 sekundi prije kraja, čime su Kingsi zaključili utakmicu.

Denver Nuggets su prekinuli niz od dvije pobjede Memphis Grizzliesa svladavši ih na njihovom terenu sa 125-115. Jamal Murray postigao je 29 poena, Peyton Watson 27, a Nikola Jokić 17 poena uz 16 asistencija i 10 skokova za Denver. Nuggetsi su pogodili 22 trice, što je njihov osobni rekord (22 od 43, 51,2 posto), te odoljeli naletu Grizzliesa u posljednjoj četvrtini. Memphis je na početku četvrtine zaostajao 108-91 nakon akcije Cama Johnsona za četiri poena, ali je smanjio prednost na pet poena nakon serije 12-0. Denver je snažno završio utakmicu s dvije trice Murraya u posljednje četiri minute i poveo 121-112 nakon koša Watsona na asistenciju Jokića. Murray je pogodio šest trica, a Watson je dodao pet, što je njegov osobni rekord. Jock Landale predvodio je Grizzliese s 26 poena, Jaylen Wells je dodao 22, a Cam Spencer 18. Denver nije gubio prednost nakon što je u prvoj četvrtini poveo s 20-18 nakon Jokićeve trice. Nuggetsi su u drugoj četvrtini nekoliko puta povećali prednost na 13 poena i na poluvremenu su vodili 62-54.

Miami Heat je na gostovanju sa 106-102 nadigrao Dallas Maverickse, a Tyler Herro je u svom debiju u sezoni nakon operacije gležnja postigao 24 poena. Kel'el Ware je dodao 20 poena i 18 skokova za petu uzastopnu pobjedu Miamija. Kod Dallasa najbolji je bio P.J. Washington s 27 pogodaka, a Max Christie je dodao 15. Kod izjednačenog rezultata 102-102 48 sekundi prije kraja, Adebayo je ukrao Washingtonovo dodavanje, a Herro je to pretvorio u koš. Mavericksi su imali još jednu priliku za pobjedu kada je Flagg presreo dodavanje Jaimea Jaqueza Jr.-a 18,4 sekunde prije kraja, ali je Washington promašio tricu 5,5 sekundi prije kraja, prije nego što je Adebayo zabio.

New York Knicks su u gostima sa 113-100 bili bolji od Brooklyn Netsa, a Karl Anthony-Towns je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s 37 poena i 12 skokova. New Yorku je također pobijedio Netse 12. put zaredom od 28. siječnja 2023. Jalen Brunson dodao je 27 poena za Knickse, koji su u drugom poluvremenu postigli 62 poena. Noah Clowney je predvodio Netse s 31 košem, od čega je sedam trica. Michael Porter Jr. dodao je 16 poena, ali je promašio 8 od 9 trica.

Portland Trail Blazersi su na gostovanju sa 115-103 nadigrali Milwaukee Buckse kojima je to peti uzastopni poraz.Jerami Grant postigao je 35 poena, a Deni Avdija dodao je 22 poena za Trail Blazerse, koji su pobijedili unatoč odsutnosti Jruea Holidaya (list), Scoota Hendersona (zadnja loža) i Shaedona Sharpea (list). Bucksi su bili bez Giannisa Antetokounmpa (prepone), a njihov najbolji pojedinac bio je Bobby Portis s 22 ubačaja.

Houston Rocketsi su sa 114-92 bili bolji od domaćih Phoenix Sunsa, a Amen Thompson izjednačio je svoj sezonski rekord s 28 poena. Pratio ga je Aaron Holiday s 22 koša od čega je šest trica. Alperen Sengun imao je 18 poena, a Jabari Smith Jr. 17 poena za Rocketse, koji su pobijedili u 11 od 13 utakmica i odigrali svoju prvu utakmicu bez Kevina Duranta. Dillon Brooks je bio najučinkovitiji kod Sunsa s 29 poena, dok je Devin Booker ubacio 18 koševa.

Toronto Raptorsi su produžili svoj niz pobjeda na osam utakmica svladavši na svom terenu sa 110-99 Cleveland Cavalierse. Brandon Ingram postigao je sezonski rekord od 37 poena za pobjedu svoje momčadi, a Scottie Barnes dodao je 18 poena i 11 skokova. Donovan Mitchell postigao je 17 poena i dodao osam asistencija za oslabljene Cavalierse, koji su šutirali 41,4 posto iz igre.

Golden State Warriorsi je prekinuo niz od tri poraza pobijedivši kod kuće sa 134-117 Utah Jazz. Stephen Curry je sedmi put ove sezone premašio 30 bodova, s 31 košem, što je najviše na utakmici, a Jimmy Butler III je ubacio 18. Keyonte George je 28 ubačaja bio najbolji strijelac Utaha kojem je ovo četvrti poraz zaredom.