Čudesna večer Ivice Zupca: Hrvat odigrao utakmicu za pamćenje i zasjenio povratak superzvijezde

Iako je semafor na kraju pokazivao 120:105 u korist domaćih Cleveland Cavaliersa, priča večeri za navijače Los Angeles Clippersa nedvojbeno je bio Ivica Zubac. Hrvatski reprezentativac odigrao je jednu od najboljih utakmica svoje NBA karijere, potpuno dominirajući reketom unatoč konačnom neuspjehu svoje momčadi. Utakmica se u američkim medijima primarno najavljivala kao veliki povratak Kawhija Leonarda, prve zvijezde franšize koja je propustila deset utakmica zbog ozljede gležnja, no show mu je ukrao upravo fantastični Čitlučanin. Dok je Leonard u svom povratničkom nastupu upisao solidnih 20 poena uz šut iz igre 6/13, Zubac je bio nezaustavljiva sila pod koševima, završivši susret s impresivna 33 poena i čak 18 skokova, čime je još jednom potvrdio status jednog od najpouzdanijih centara lige.

Zupčeva statistika otkriva koliko je zapravo bio učinkovit na parketu, pogodivši 15 od 22 šuta iz igre te realiziravši sva tri slobodna bacanja koja su mu bila na raspolaganju. Nedostajala su mu samo dva poena da izjednači svoj rekord karijere u NBA ligi, koji datira iz ožujka kada je Phoenix Sunsima ubacio 35 koševa, a ostaje žal što je na terenu proveo tek 33 minute jer bi s većom minutažom vjerojatno postavio novi osobni rekord u devet godina dugom stažu u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. Osim poenterskog učinka, Zubac je bio kralj skoka s 18 uhvaćenih lopti, što mu je četvrti najbolji skakački učinak u karijeri. Američki analitičari brzo su izvukli podatak da je Zubac postao prvi igrač Clippersa s ovakvim brojkama još od davne 2005. godine i legende kluba Eltona Branda, a statistički gledano, ovo je bila jedna od njegove dvije najbolje utakmice u karijeri.

Garciju pitali zašto Livaja nije ulazio u igru, on dao zanimljivo objašnjenje: Evo što se događa s kapetanom Hajduka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nažalost po Zupca i njegovu momčad, ova individualna rapsodija nije bila dovoljna za pobjedu protiv raspoloženih Cavaliersa koje je predvodio nezaustavljivi Donovan Mitchell s 37 poena, osam skokova i šest asistencija. Ključni trenutak susreta dogodio se u trećoj četvrtini kada su Clippersi uspjeli smanjiti zaostatak od 13 poena na samo jedan koš razlike, no tada je Mitchell preuzeo stvar u svoje ruke i serijom poteza vratio domaćine na sigurnu udaljenost. Uz Leonarda i Zupca, James Harden je bio treća napadačka opcija gostiju, no on je imao večer za zaborav s linije za tri poena promašivši svih osam pokušaja, iako je susret završio s 19 poena. Cleveland Cavaliersi su ovom pobjedom potvrdili dobru formu na domaćem terenu, dok su Clippersi platili cijenu loše odigrane završnice treće dionice u kojoj su dopustili protivniku seriju 15-3.

Ovim porazom momčad iz Los Angelesa nastavila je s lošim ulaskom u sezonu te se sada nalaze na omjeru od pet pobjeda i dvanaest poraza, što je daleko od ambicija koje su imali uoči početka natjecanja. S druge strane, Cleveland drži visoko treće mjesto na Istoku s omjerom 12-6, unatoč velikim problemima s ozljedama zbog kojih su igrali bez nekoliko ključnih igrača poput Jarretta Allena. Vrijedi spomenuti i emotivan trenutak za Chrisa Paula, koji je u igri proveo 17 minuta i podijelio pet asistencija, a kojeg je publika u Clevelandu toplo pozdravila nakon što je dan ranije putem društvenih mreža najavio svoj odlazak u mirovinu. Clippersi nemaju puno vremena za odmor i analizu jer ih već u utorak očekuje veliki gradski derbi protiv Lakersa, gdje će Zubac tražiti nastavak svoje sjajne forme.