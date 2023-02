Detalji ubojstva u Beču: Prijatelj usmrtio bivšeg reprezentativca Austrije zbog ljubavne afere

Austriju je šokirala vijest o brutalnom ubojstvu koje se dogodilo na ulicama Beča, preminuo je bivši austrijski reprezentativac Volkan Kahraman nakon što ga je ubio najbolji prijatelj Orhan S. Nakon što je usmrtio bivšeg nogometaša Feyenoorda Trabzonspora, bečke Austrije i LASK-a iz Linza, presudio je sam sebi, o čemu smo već izvjestili OVDJE.

Austrijski mediji nedavno su otkrili motiv za strašam zločin, a radi se o čestom uzroku - ljubomori. Potvrđeno je da su Kahraman i njegov ubojica bili dobri prijatelji, a sada su neki novinari objavili da je bivši nogometaš imao oferu s Orhanovom suprugom i da je on za to doznao te se odlučio obračunati s njim. Sastali su se u jednom kafiću u Beču gdje je došlo do sukoba, ali prema svjedocima, ništa nije upućivalo na to da će doći do ovakve tragedije. Nakon razgovora su napustili kafić, izašli na ulicu, a onda je Orhan izvukao pištolj i pucao Volkanu u glavu.

Volkan Kahraman dead at 43: Ex-Austria star shot in city street murder-suicide https://t.co/lqXilx3bLH — THEFIFAWORLDCUPS (@THEFIFAWORLDCU1) February 9, 2023

Da sve bude još gore jedan njihov zajednički prijatelj, bivši nogometaš Veli Kavlak, noć prije ih je vidio zajedno i nije mogao niti zamišljati da će dogoditi ovakva tragedija.

Inače, Kavlak je dobro poznat nogometaš u Austriji jer je nastupao za Rapid i turski Bešiktaš te austrijsku reprezentaciju.