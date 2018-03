Derrick Rose do kraja sezone u Minnesoti

Najkorisniji igrač NBA lige iz 2011. godine, dok je nosio dres Chicaga, 29-godišnji razigravač Derrick Rose, ostatak sezone koju je započeo u Clevelandu odigrat će u dresu Minnesota Timberwolvesa, gdje će se pridružiti bivšim suigračima iz Bullsa Taju Gibsonu i Jimmyju Butleru te svom treneru iz najplodnijeg dijela karijere Tomu Thibodeauu.

Rose je u Cavaliersima odigrao samo 16 utakmica, u kojima je imao prosjek od 9,8 koševa, 1,8 skokova i 1,6 asistencija za 19,3 minute u igri. Cleveland je Rosea poslao u Utah Jazz 8. veljače, posljednjeg dana do kojeg su bile dopuštene razmjene igrača, da bi ga njegov novi klub samo dva dana poslije otpustio i tako mu omogućio da potpiše za neku drugu momčad.

Po dolasku u Minneapolis Derrick Rose je u četvrtak sudjelovao na šuterskom treningu i izjavio je da je spreman pomoći momčadi već u večerašnjem dvoboju s Bostonom.

- Svim srcem sam posvećen momčadi, iako sam tek stigao. Samo želim dobiti priliku pokazati da još uvijek mogu igrati - izjavio je Rose.

Minnesota će biti četvrti klub u kojem će Derrick Rose dobiti priliku igrati, nakon Chicaga (2008 - 2016.), New Yorka (2016 - 2017.) i Clevelanda (2017 - 2018.). Pod vodstvom Toma Thibodeaua igrao je od 2010. do 2015. godine, a u sezoni 2010/11. zahvaljujući prosjeku od 25 koševa i 7,7 asistencija te predvodeći Chicago do najboljeg učinka u osnovnom dijelu sezone i konferencijskog finala u doigravanju postao je najmlađi dobitnik nagrade za najkorisnijeg igrača NBA lige.