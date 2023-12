Derbi Dinama i Hajduka je utakmica visokog rizika, policija objavila detalje

U nedjelju, 17. prosinca 2023. godine s početkom u 17.15 sati na Gradskom stadionu „Maksimir“ u Zagrebu odigrat će se nogometna utakmica SuperSport HNL-a između GNK Dinamo i HNK Hajduk. Događaj je proglašena utakmicom visokog rizika i sukladno tome policija će tijekom cijelog dana s dovoljnim brojem policijskih službenika poduzimati sve mjere sigurnosti.



U svrhu održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira tijekom putovanja na utakmicu i povratka, kao i neometanog odigravanja nogometne utakmice, policija će poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakonu o javnom okupljanju, Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika.

S obzirom na očekivani veliki interes gledatelja te očekivani dolazak većeg broja gostujućih navijača, policija je pozvala sve posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama koje navodimo u nastavku priopćenja.



Obavijest za posjetitelje/gledatelje



Ulazi u stadion Maksimir bit će otvoreni u 15.15 sati (za tribine zapad i sjever), a od 14.45 sati za tribinu jug predviđenoj za smještaj gostujućih navijača, stoga se pozivaju posjetitelji da na vrijeme krenu prema stadionu te da, ukoliko su u mogućnosti, koriste javni prijevoz radi izbjegavanja gužve. Imajte na umu posebnu regulaciju prometa koja će biti na snazi.



Posebna regulacija prometa na području grada Zagreba, posebice oko stadiona



Na dan odigravanja utakmice u nedjelju 17. prosinca 2023. godine organizator će, u suradnji s policijskim službenicima te sukladno Prethodnoj suglasnosti Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Grada Zagreba, kao i Rješenju Policijske uprave zagrebačke, uspostaviti posebnu regulaciju prometa na način da će od 6 sati za sav promet biti zatvoreno:



parkiralište ispred zapadne tribine stadiona Maksimir,

parkiralište tržnice Borongaj,

poligon za obuku vozača Borongaj,

parkiralište kod bazena Svetice,

parkiralište od spomenika Bacača diska do zapadnoga parkirališta stadiona Maksimir,

Ulicu D. Budaka od tržnice Borongaj do bazena Svetice,

Hitrecova ulica i parkiralište na Hitrecovoj ulici,

zapadno parkiralište Ekonomskog fakulteta, Trg J. F. Kennedya,

južni nogostup Maksimirske ceste u dužini sjeverne tribine stadiona Maksimir.

Mjere posebne regulacije prometa bit će na snazi do 24 sata (ponoć).



Obavijest za gostujuće navijače



Ulazi u stadion za gostujuće navijače bit će otvoreni od 14.45 sati (iznimno u slučaju potrebe od 14.30 sati).



Prihvat gostujućih navijača na NP Lučko predviđen je od 12 sati, a navijači koji stignu do 14 sati bit će pravovremeno prepraćeni do tzv. "sterilne zone" stadiona Maksimir. Zbog pojačanog prometa, aktivnosti prihvata i okupljanja navijača provodit će se iza naplatnih kućica, kako bi se izbjeglo dodatno opterećenje protočnosti prometa izlaska s autoceste.