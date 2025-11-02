Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
EMOTIVNI STORY

Delija se oglasio nakon borbe života i drame u Las Vegasu, evo što je prvo objavio na mrežama

screenshot X
VL
Autor
vecernji.hr
02.11.2025.
u 08:48

Hrvatski teškaš Ante Delija doživio je prvi poraz u UFC-u na kontroverzan način protiv Walda Cortesa-Acoste. Nakon bizarne borbe, oglasio se na društvenim mrežama dirljivom objavom

Ante Delija doživio je prvi poraz u UFC-u nakon što ga je u sunaslovnoj borbi večeri u Las Vegasu nokautirao Waldo Cortes-Acosta. Dominikanski borac zaustavio je Deliju u prvoj rundi, čime je prekinut pobjednički niz hrvatskog teškaša i odgođen njegov proboj prema vrhu kategorije. Poraz je stigao na bizaran i kontroverzan način koji je šokirao MMA zajednicu i ostavio gorak okus u ustima. Sredinom prve runde činilo se da je Delija na pragu pobjede. Nakon serije udaraca, Cortes-Acosta se našao u teškim problemima, a sudac Mark Smith prekinuo je borbu. Dok je Delija već slavio, pregled snimke pokazao je da je udarcima prethodio nenamjeran, ali očit ubod prstom u oko. Unatoč tome što je Cortes-Acosta nakon uboda primio još nekoliko čistih udaraca, suci su mu odlučili dati vremena za oporavak.

Dominikanac, koji je tvrdio da mu je vid na ozlijeđenom oku pao na "20 posto", odlučio je nastaviti meč, što je izazvalo brojne polemike. Ironično, Delija je samo nekoliko dana prije borbe, komentirajući sličnu situaciju sa svojim timskim kolegom i prvakom Tomom Aspinallom, izjavio kako bi kazne za ubode u oko trebale biti "vrlo stroge". Nažalost, upravo ga je takav incident koštao borbe.

Samo nekoliko sekundi nakon nastavka, Cortes-Acosta je iskoristio priliku i pogodio Deliju razornom desnicom koja ga je srušila na pod. S nekoliko dodatnih udaraca na tlu dovršio je posao i stigao do pobjede nokautom, ostavivši hrvatskog borca i njegove navijače u potpunoj nevjerici zbog nevjerojatnog preokreta.

Jutro nakon teške noći, Delija se oglasio na svom Instagramu. Podijelio je fotografiju na kojoj pozira s prijateljima i navijačima koji su ga došli podržati u Las Vegas. Uz fotografiju je dodao i pjesmu "Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj" od Daleke obale, uz koju često ulazi u oktogon, poslavši poruku zajedništva unatoč bolnom porazu.

Foto: Screenshot Instagram

Ključne riječi
društvene mreže UFC Ante Delija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja