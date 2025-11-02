Delija se oglasio nakon borbe života i drame u Las Vegasu, evo što je prvo objavio na mrežama

Ante Delija doživio je prvi poraz u UFC-u nakon što ga je u sunaslovnoj borbi večeri u Las Vegasu nokautirao Waldo Cortes-Acosta. Dominikanski borac zaustavio je Deliju u prvoj rundi, čime je prekinut pobjednički niz hrvatskog teškaša i odgođen njegov proboj prema vrhu kategorije. Poraz je stigao na bizaran i kontroverzan način koji je šokirao MMA zajednicu i ostavio gorak okus u ustima. Sredinom prve runde činilo se da je Delija na pragu pobjede. Nakon serije udaraca, Cortes-Acosta se našao u teškim problemima, a sudac Mark Smith prekinuo je borbu. Dok je Delija već slavio, pregled snimke pokazao je da je udarcima prethodio nenamjeran, ali očit ubod prstom u oko. Unatoč tome što je Cortes-Acosta nakon uboda primio još nekoliko čistih udaraca, suci su mu odlučili dati vremena za oporavak.

Waldo Cortes Acosta🇩🇴 recibe un toque de ojos mientras Ante Delija🇭🇷 se abalanzaba sobre él a golpes.



El réferi primero indica finalización, pero al revisar, los oficiales de piso decretan pausa de protección.



Al arrancar los segundos faltantes, Waldo noquea.

Dominikanac, koji je tvrdio da mu je vid na ozlijeđenom oku pao na "20 posto", odlučio je nastaviti meč, što je izazvalo brojne polemike. Ironično, Delija je samo nekoliko dana prije borbe, komentirajući sličnu situaciju sa svojim timskim kolegom i prvakom Tomom Aspinallom, izjavio kako bi kazne za ubode u oko trebale biti "vrlo stroge". Nažalost, upravo ga je takav incident koštao borbe.

Samo nekoliko sekundi nakon nastavka, Cortes-Acosta je iskoristio priliku i pogodio Deliju razornom desnicom koja ga je srušila na pod. S nekoliko dodatnih udaraca na tlu dovršio je posao i stigao do pobjede nokautom, ostavivši hrvatskog borca i njegove navijače u potpunoj nevjerici zbog nevjerojatnog preokreta.

Jutro nakon teške noći, Delija se oglasio na svom Instagramu. Podijelio je fotografiju na kojoj pozira s prijateljima i navijačima koji su ga došli podržati u Las Vegas. Uz fotografiju je dodao i pjesmu "Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj" od Daleke obale, uz koju često ulazi u oktogon, poslavši poruku zajedništva unatoč bolnom porazu.