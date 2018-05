Delija koji se ne tuče i navija za Dinamo, a ne za Zvezdu!

Cro Cop Team, trenažna družina Mirka Filipovića, idućih nekoliko dana bit će oslabljen za dvojicu važnih članova. Do sljedećeg tjedna na Cro Copovim spartanskim treninzima neće biti Stipe Drviša i Ante Delije jer njih dvojica jučer su se zaputila u Fukuoku gdje će se ovaj potonji u nedjelju boriti u svojoj prvoj borbi u organizaciji Rizin. To je “deal” koji je Cro Cop s Japancima dogovorio za svog marljivog suvježbača. Zapravo, Mirko je ovog trenutka za Antinu karijeru jako važna osoba.

– Mirko je ovog trenutka moj trener po čijem sam se programu pripremao za ovu borbu, a na raspolaganju su mi bili i fizioterapeuti i liječnici čije znanje on koristi. Osim toga, trenirajući uz njega i sparirajući s njim, digao sam se i fizički i psihički. Kako ja nemam menadžera, Mirko je taj koji mi je dogovarao ovu borbu.

A u njoj ga čeka njegov brazilski vršnjak, 27-godišnji Ricardo Prasel.

Nesuđeni vratar

– Moj protivnik iza sebe ima devet MMA borbi i isto toliko pobjeda, sve prekidom u prvoj rundi. Visok je 202 cm i majstor je džiju džicua, no voli raditi i u stojci. S ovako visokim borcem dosad nisam radio, no ja sam visok 197 cm pa mi to ne bi trebalo predstavljati problem.

Ako Ante pobijedi Brazilca, mogao bi upasti u Rizinov teškaški Grand Prix.

– To je onaj turnir čijeg pobjednika čeka Mirko za svoju oproštajnu borbu u Japanu.

A što ako pobjednik turnira bude Ante Delija?

– Ja se s Mirkom ne bih borio. Trener mi je, a i odveć je moćan. Fascinira me to s kakvom motivacijom trenira čovjek koji je u 44. godini. Kada mu jedan dan ide lošije, on sutradan razvali. Nevjerojatna motivacija.

Ante se u Zagrebu spremao u kampu za kojeg kažu da je najjači borilački kamp na ovim prostorima.

– Osim što u Zagrebu imam puno bolje uvjete nego u mom Dubrovniku, ovdje mogu sparirati i s Cro Copom, olimpijskim pobjednikom u džudu Ishiijem, jako dobrim srpskim teškašem Stošićem, a tu su još i Saša Milinković i Joso Matković.

S Delijom je u Japan otputovao i bivši svjetski boksački prvak Stipe Drviš.

– Uz Stipu su moje ručne tehnike jako napredovale.

Potvrdio nam je to i sam Drviš koji se i našalio:

– Ante je toliko napredovao na rukama da će nakon ove borbe i hodati na rukama.

A za takvo što morat će pobijediti Brazilca koji je u svojim juniorskim danima bio perspektivni vratar. Štoviše, Ricardo Prasel bio je član belgijskog Liegea, a onda je posuđen i u Chelsea za čiju je drugu momčad i branio, da bi vratarsku karijeru okončao nakon ozljede kuka.

– Nisam to znao, no čim je bio vratar, znači da nije “normalan” – našalio se i Delija otkrivši nam čiji je navijač u nogometu.

– Dok sam bio mlađi, zezali su me da sam “delija”, a to je ime za Zvezdina navijača, no ja sam navijač Dinama. Velika većina Dubrovčana, njih 90 posto, navija za Hajduk, no ja sam u onih 10 posto. Otac je navijao za Dinamo pa sam ja odlučio da to bude obiteljska tradicija.

Usporio ga lom noge

Prije 5-6 godina Ante je proglašavan velikom teškaškom nadom. Imao je skor od 14 pobjeda i tri poraza kada mu se dogodio peh s ozljedom pa je posljednju borbu imao još u rujnu 2015.

– Slomio sam nogu pa sam izvan stroja već dvije godine i šest mjeseci. Kada su mi u Dubrovniku vadili šarafe, imao sam peh da zaradim bolničku bakteriju pa mi rana nikako nije uspijevala zacijeliti. Stalno sam imao tjelesnu temperaturu 39 i problem nisam mogao riješiti godinu i pol, sve dok mi nisu izvadili šipku i očistili kost nakon čega sam venskim putem gotovo mjesec dana primao antibiotik.

Antin borilački nadimak je Walking Trouble, no on je u privatnom životu daleko od “Hodajuće Nevolje”.

– Taj nadimak dali su mi moji dečki iz dubrovačkog Gladijatora, Maro i ekipa, no u privatnom životu ne pada mi na pamet da se potučem izvan borilišta jer svu negativnu energiju ionako ispucam na treningu.