Danska izlazi iz FIFA-e? Evo zbog čega o tome razmišljaju

Danski nogometni savez zaprijetio je napuštanjem FIFA-e zbog zabrane kapetanima da nose dugine boje u znak podrške LGBT zajednici tijekom Svjetskog prvenstva u Kataru.

Kako prenose engleski mediji, prvi operativac danske nogometne reprezentacije Jakub Jensen rekao je da je u pregovorima s reprezentacijama koje sudjeluju na Svjetskom prvenstvu, poput Engleske i Walesa, te da zajedno razmatraju pokretanje sudskog postupka protiv FIFA-e.

- Sada gledamo koje su nam pravne mogućnosti i koordiniramo razgovore, ali u ovom trenutku nije moguće ići na Sportski arbitražni sud. To je u ovom trenutku nemoguće i mislim da su to samo priče... Ako to želite učiniti, onda se morate žaliti unutar FIFA-inog sustava, tako da tamo idete žalbenim tijelima, a tek onda CAS-u - rekao je.

Hoće li Danska napustiti FIFA-u?

- Pretpostavljam da bi bilo izazova da Danska sama ode, ali da vidimo možemo li voditi dijalog o tim stvarima. Morat ću razmisliti o tome kako vratiti vjeru u FIFA-u. Moramo procijeniti što se dogodilo i zatim napravite strategiju – zajedno s nordijskim kolegama - dodao je Jensen.