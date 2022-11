VIDEO Dječak iz Beograda: Srbija će pobijediti Brazil 3:0, a Neymar plakati kao beba

Nogometna reprezentacije Srbije sutra će od 20 sati otvoriti svoj nastup na Svjetskom prvenstvu. Riječ je o vatrenom krštenju, jer igraju protiv Brazila.

>> Analiziramo igru Hrvatske i probleme koji čekaju Dalića nakon prve utakmice, u studiju Stjepan Tomas

Jedan brazilski reporter javio se s ulica Beograda, a kraj njega je bio dječak koji je prognozirao ishod susreta. Dobro je nasmijao odgovorom.

A boy in Belgrade being interviewed on ESPN Brasil predicted a 3-0 win for Serbia and Neymar to fall and cry like a baby. 😂pic.twitter.com/tWGDeocLQe