Danci poručuju: Eriksen zna da igramo za njega

Premda je izgubila prve dvije utakmice na turniru, te ostala bez najboljeg igrača Christian Eriksena koji je doživio srčani udar u susretu protiv Finske, reprezentacija Danske je izborila plasman u polufinale Europskog nogometnog prvenstva.

Danci su u četvrtfinalnom ogledu u Bakuu pobijedili Češku sa 2-1 i u polufinalu će igrati protiv boljeg iz susreta Engleska i Ukrajine.

"Ovo je čudo, ovo je ludo. Prije utakmice imali smo cilj, izboriti utakmicu na Wembleyju. To što je Christian Eriksen dobro, znači da možemo nastaviti gurati. Zna da igramo za njega," poručio je danski kapetan Simon Kjaer za DR.

"Teško je pronaći riječi, bila je to teška utakmica, znali smo da će biti teško. Igrali smo protiv suparnika koji ima izvanrednu snagu i koji također ima isti intenzitet kao i mi. Znali smo da moramo odgovoriti na to i da moramo iskoristiti svoje kvalitete. Prvo poluvrijeme je bilo jako dobro, u drugom poluvremenu su rano zabili i potom stvorili veliki pritisak. No, izdržali smo," dodao je danski vratar Kasper Schmeichel.

U suparničkim redovim nisu skrivali tugu i razočaranje.

"Jako smo razočarani jer je sve ovdje završilo. Mislim da smo učinili sve kako bi uspjeli, ali nismo imali snage preokrenuti zaostatak," kazao je Patrik Schick, strijeac pet čeških golova na ovom prvenstvu za nacionalnu televiziju.

"Danska je sjajna momčad. Odlično su se branili. Njihovo rano vodstvo je pomoglo njihovoj taktici. Tako ih je teško probiti, Šteta," kazao je češki kapetan Vladimir Darida.

"Ne postoji ništa čega bismo se trebali sramiti. Pokazali smo dobre predstave i borbenost, borili smo se poput lavova na svom grbu. To je bilo očito i u današnjoj utakmici. Šteta je što nismo izjednačili," dodao je češki kapetan.