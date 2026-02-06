Sekulić: Treba ići po broncu i nagraditi sebe i navijače

San o povijesnom finalu Europskog prvenstva u futsalu za Hrvatsku je ugašen u dramatičnoj ljubljanskoj noći. Pred ispunjenim tribinama Arene Stožice, gdje se okupilo 6.456 gledatelja s velikom podrškom hrvatskih navijača, naša je reprezentacija pružila herojski otpor, ali je moćna Španjolska, apsolutni vladar ovog sporta, ipak slavila s tijesnih 2:1 i osigurala svoje deseto finale u povijesti. Iako je poraz bolan, izabranici Marinka Mavrovića napustili su parket uzdignute glave, ponovivši najveći uspjeh hrvatskog futsala, polufinale iz 2012. godine, te osiguravši borbu za brončanu medalju.

Nismo se branili

Od prve sekunde bilo je jasno da se Hrvatska nije došla braniti. Izbornik Mavrović postavio je hrabru taktiku s visokim presingom, što je u uvodnim minutama potpuno iznenadilo Španjolce koji nisu uspijevali razviti svoju prepoznatljivu igru. Ključni trenutak, koji je vjerojatno i prelomio utakmicu, dogodio se u završnici prvog poluvremena. U 18. minuti Hrvatska je imala stopostotnu priliku za izjednačenje. Nakon sjajne akcije, David Mataja našao se sam pred praznim golom nakon što je zaobišao španjolskog vratara, no njegov udarac u ključnom je trenutku s gol-linije čudesno blokirao Cecilio Morales. Bio je to trenutak koji je mogao promijeniti tijek cijelog susreta, a kako to u sportu često biva, kazna je stigla ekspresno. Nepunih minutu kasnije, nakon što se Hrvatska još oporavljala od šoka, Španjolska je izvela brzi napad. Francisco Cortés je majstorskom petom proigrao Miguela Mellada, koji je preciznim udarcem svladao Piplicu za, pokazat će se, nedostižnih 2:0.

Da je Hrvatska bila težak protivnik, potvrdio je i španjolski strateg Jesús Velasco.

- Suočili smo se sa sjajnom momčadi. Stekli smo značajnu prednost i mislim da smo bili bolji u prvom dijelu, ali smo se malo opustili s dva gola prednosti. Još se jednom dokazalo da u futsalu takva prednost ne znači ništa. Hrvatska je pokazala da je čvrst i kvalitetan suparnik koji nam je stvorio mnogo poteškoća - priznao je španjolski izbornik.

Španjolska će se u velikom finalu u subotu sučeliti s braniteljima naslova, Portugalom, koji je u drugom polufinalnom susretu nakon preokreta svladao Francusku s 4:1. Bit će to repriza finala iz 2018. godine, koje se također igralo u Stožicama, kada je Portugal detronizirao Španjolsku. Za Hrvatsku, međutim, Europsko prvenstvo još nije gotovo. U subotu ih očekuje utakmica za treće mjesto protiv Francuske, dvoboj u kojem imaju priliku osvojiti prvu, povijesnu medalju na velikim natjecanjima i tako na najbolji mogući način okruniti sjajan nastup na ovom turniru.

Nadam se da će u subotu ući...

- Na žalost, pogodio sam prečku... Nadam se da će u subotu ući, to je sve što mogu reći. I zato opet pozivam naše navijače da dođu u Ljubljanu, da nam pomognu doći do bronce jer mi smo na ovo Europsko prvenstvo došli osvojiti medalju. I još nešto želim reći, i protiv Španjolske smo opet disali kao jedan. Svaka čast svima u reprezentaciji, igračima i stožeru, svim ljudima oko nas na ovom Europskom prvenstvu. Trebamo ići po broncu i nagraditi sebe same, a onda i naše navijače koji su pokazali da samo Hrvati mogu napraviti ovakvu atmosferu - rekao je Antonio Sekulić.