'Danac mi je 1997. godine slomio rebra i nije mi se uopće ispričao'

Dvojica Dalićevih pomoćnika, vratarske legende Dražen Ladić i Marijan Mrmić, imaju izrazito loša iskustva u utakmicama s danskom reprezentacijom. Svi se sjećamo kako je nesretni Ladara bio žrtva okrutne, neumoljive splitske bure koja je u ožujku 1997. godine centaršut Briana Laudrupa na Poljudu odnijela u našu mrežu (ta utakmica završena je rezultatom 1:1), a Mrmić je u rujnu iste godine doživio tešku ozljedu u Kopenhagenu zahvaljujući prljavštini jednoga Danca.

– Izašao sam s vrata kako bih pokupio loptu, a njihov napadač Miklos Molnar naletio je na mene punom snagom. Nije nikako mogao doći do lopte, ali je zato prljavo natrčao na mene u punom naletu, koljenom u rebra – prisjeća se Mrmić svoje najteže ozljede u profesionalnoj karijeri.

Napukla dva rebra

Nikada nije teže stradao nego tada na stadionu Parken, na kojemu je Hrvatska u kvalifikacijama za SP 1998. bila glatko poražena 1:3. Umjesto njega je u 10. minuti na vrata stao tada 37-godišnji Tonči Gabrić i za samo 35 minuta primio tri pogotka.

– Osjetio sam strahovitu bol, nisam mogao podignuti ruke i nisam bio u stanju nastaviti utakmicu. Pomislio sam da mi je u tom udarcu možda oštećen bubreg, ali sreća u nesreći bilo je to da su mi dva rebra bila napukla, a jedno mi je slomljeno. Mjesec dana morao sam strogo mirovati, što mi je jako teško palo budući da za Beşiktaş nisam mogao braniti u utakmicama Lige prvaka protiv Bayerna i PSG-a – nastavlja Mrmić, kojemu se gorostasni Miklos Molnar nije ispričao, a za taj pogibeljni start nije čak dobio ni žuti karton.

Sviđa li vam se vratarski stil Kaspera Schmeichela?, pitamo vratarskog eksperta Mrmića.

– Kasper je dobar, solidan vratar, ali nije ni približno dobar kao što je to bio njegov otac. Peter Schmeichel bio je impresivan, jednostavno ste ga već na prvi pogled morali respektirati. No, nogomet je danas drukčiji; u Peterovo i moje vrijeme nije se toliko tražilo da vratar zna igrati nogom kao danas, pa su Peterove kvalitete još više dolazile do izražaja – kaže Mrmić.

Suba je bolji vratar

Usporedba Subašića i Kaspera Schmeichela?

– Čvrsto vjerujem da je Suba kvalitetniji. On i brani u kvalitetnijoj momčad, ima konstantu od pet godina na najvišoj razini. Iako, vratarova forma u jednoj utakmici može ovisiti o tom danu, kakvo vam se raspoloženje “potrefi” – dodao je Mrmić.

Zanimljivo, Mrma je u Varteksu bio trener vratara u sezoni 2001./2002. kada je Varaždince u 2. kolu Kupa Uefe deklasirao danski Bröndby čak s 5:0. Za Varteks je u toj utakmici branio Danijel Mađarić, a trener Danaca tada je bio – Age Hareide! Njihov današnji izbornik.