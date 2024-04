Dan velikih skalpova Zlatko Kumrić ipak nije okrunio medaljom

Posljednjeg dana pojedinačnih natjecanja na džudaškom Prvenstvu Europe što se odvija u Areni Zagreb, od sedmero hrvatskih predstavnika najdalje je dogurao Marko Kumrić (100 kg) osvojivši peto mjesto.

A Zlatko se s nizom sjajnih borbi izborio za polufinale u kojem je izgubio (iponom) od prošlogodišnjeg doprvaka Europe i trenutno prvorangiranog džudaša Gruzijca Ilie Sulamanidzea.

Prije toga, Zlatko je pobijedio Letonca Duinovsa (bacanje za vazari) a potom i aktualnog svjetskog prvaka Rusa (pod neutralnom zastavom) Armana Adamiana što je bila senzacija dana. Zlatko je poveo na polovici četverominutne borbe nakon čega je tu prednost uspio i obraniti. Uslijedila je potom i pobjeda protiv bivšeg prvaka Europe Nizozemca Korrela i to, s dvije prijeteće kazne, s bacanjem za zlatni bod.

Nakon izgubljenog polufinala, Kumrić je pobijeđen i u borbi za broncu, trećoj u karijeri u kojoj je izgubio u izravnom okršaju za odličje. A razlog za takav ishod pojasnio je njegov trener Tomislav Marjanović, europski doprvak iz 2013. godine:

- Zlatko je imao vrlo teške mečeve koji su, očito, na njemu ostavili traga jer u borbi za broncu nije raspolagao s potrebnom energijom. Osim toga, zbog problema s leđima morali smo propustiti i nekoliko turnira pa je vjerojatno i to utjecalo na ovakav ishod.

Premda na kraju peti sam Zlatko razočarenje nije krio:

- Nije peto mjesto nešto za što treniramo već za nešto više. Ovo što sam pružio u borbi za broncu nije bilo ono što je trebalo za dobiti suparnika koji mi po stilu ne odgovara.

Dan u kojem je skidao velike skalpove nije okrunio odličjem.

- Do ove borbe Adamian me dobio 2-3 puta a Korrel, mislim, sedam puta. Pirelli nije toliko trofejan ali je to borac koji će medalje i nadalje zasigurno osvajati.

Zlatko je s ovim dometom najavio da je ozbiljan kandidat za izboriti olimpijsku vizu.

- Sve će se znati u naredna tri tjedna nakon turnira u Dušanbeu i Astani odnosno Svjetskog prvenstva u Abu Dhabiju.

Zlatkov brat Marko izgubio je u prvom kolu od Nizozemca Catharine koji je Splićanina bacio iz jedne kontre. Prvu borbu nisu prošli niti Helena Vuković (preko 78 kg), Lovre Mrković (90 kg) i Petrunjela Pavić (78 kg) koja se pri tome i ozlijedila. Po jednu pobjedu izborili su Josip Bulić (90 kg) i Karla Prodan (78 kg), djevojka puno većih kapaciteta od drugog kola koja, nažalost, ima peh ozljedama pa se i sada iz jedne vraćala.

Za Dubrovčanina Bulića pak treba reći da je izgubio od kasnijeg prvaka Europe Azerbajdžanca Eljana Hadžijeva.

U nedjelju, posljednjem dana Prvenstva, na rasporedu je ekipno natjecanje mješovitih ekipa sastavljenih od po tri džudaša i džudašice. Za taj dio natjecanja prijavilo se 11 reprezentacija a Hrvatskoj je ždrijeb dodijelio reprezentaciju Nizozemske.