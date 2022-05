Dan koji Hrvatska čeka desetljećima! Napetost i 204 milijuna u središtu pozornosti

Napokon je stigao dan koji smo čekali godinama, rekli bismo čak i desetljećima. Pred nama je najuzbudljiviji dan HNL-a u kojem nas očekuju dva prvoklasna derbija u kojima se sastaju momčadi koje se u ovoj napetoj završnici sezone natječu za domaće trofeje ( Dinamo i Osijek nadaju se osvajanju prvenstva, Hajduk je u igri za dvostruku krunu, a Rijeku očekuje finale kupa).

Foto: Milan Sabic/PIXSELL 20.04.2022., stadion Poljud, Split - Hrvatski Telekom Prva liga, 09. kolo, HNK Hajduk - GNK Dinamo. Photo: Milan Sabic/PIXSELL Photo: Milan Sabic/PIXSELL

Sve što smo mogli poželjeti ove sezone - dobili smo. Preokreti, odlične utakmice, izmjenjivanje lidera prvenstva te pred sam kraj i međusobna razračunavanja sve je što sportski fanatici traže.

Hrvatska nogometna liga možda nije među najboljima u Europi, ali je naša, trebamo je cijeniti kakva god da jest, pogotovo ako u obzir uzmemo da su kroz nju prošli (gotovo) svi naši reprezentativci koju su osvojili svjetsko srebro u Rusiji, svi oni koji danas igraju u velikim klubovima, osvajaju naslove u ligama petice, iz godine u godinu dižu pehare Lige prvaka i Europske lige. A ova sezona uistinu je posebna, tri kluba do samog kraja bore se za naslov i to HNL-u daje dodatnu draž. Nešto stariji pratitelji zbivanja u našem nogometu sjetit će se da je znalo biti zanimljivih završnica, kao primjerice u sezoni 1995./96. kada su se do zadnjeg kola borili Dinamo, Hajduk i Varteks, ali rijetko kada (ili možda nikada) smo imali ovakvu situaciju kao što je imamo danas.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 01.05.2022. Osijek, HT Prva liga, 33. kolo, HNL Osijek - Istra 1961 Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

Dinamo je vodeća momčad, jedini ima sve u svojim rukama, ali mora biti prilično oprezan jer ljepota sporta baš jest u tome da se čuda događaju i na samom kraju. Pa nije li Verstappen prošle sezone formule 1 u zadnjoj utrci sezone, u zadnjem krugu i svega nekoliko zavoja prije kraja prestigao Hamiltona i uzeo mu povijesni naslov? Nije li prije nekoliko dana madridski Real svima dokazao da se isplati boriti se do samoga kraja i ne predavati se ni onda kada situacija izgleda beznadno? Stoga Čačić mora pronaći fokus kod svojih igrača i objasniti im da više nemaju pravo na kiks, Hajduk i Osijek opasno vrebaju i spremni su iskoristiti svaki krivi korak.

U Dinamo mnogi sumnjaju ove sezone, u jednu ruku imaju i pravo na to jer aktualni prvak igrao je promjenjivo. Ali plave se nikako ne smije podcjenjivati i govoriti da nemaju kvalitetu jer, ne zaboravimo, to je momčad koja je ove sezone igrala proljeće Europske lige, koja je rušila West Ham i Sevillu! No sama ta činjenica pokazuju da su i Hajduk i Osijek na dobrom putu jer u samoj završnici takvom protivniku pušu za vratom. Štoviše, u međusobnim dvobojima pokazali su im da bi njihovu suverenom vladanju hrvatskom ligom mogao doći kraj.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 05.03.2022., Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 25. kolo, GNK Dinamo - HNK Sibenik. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Hajduk je ove sezone već sada napravio veliki iskorak, čelnici kluba složili su dobru momčad koja se jedina može nadati osvajanju oba trofeja. Složio bih se s riječima Marija Carevića koji je u Večernjakovoj emisiji rekao da na neki način i nije bitno hoće li Hajduk uspjeti osvojiti ovo prvenstvo, bitno je da je on konkurentan, da je blizu, da u završnicu ulazi s realnim ambicijama. Sjetimo se da taj veliki i slavni klub već godinama nije bio na razini, da je sada točno deset godina otkako je posljednji put bio na drugom mjestu! Sjetimo se da je u prijašnjim sezonama u ovo vrijeme za Dinamom zaostajao dvoznamenkasti broj bodova, da se lani grčevito borio za četvrtu poziciju.

A tu je i Osijek, klub koji nikad u povijesti nije osvojio naslov prvaka, a zadnje dvije sezone radi odličan posao. Lani je bio drugi, što je povijesni rezultat kluba, a sad je, eto, tu negdje.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 20.04.2022., stadion Poljud, Split - Hrvatski Telekom Prva liga, 09. kolo, HNK Hajduk - GNK Dinamo. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Valja spomenuti i to da hrvatski klubovi gotovo nikad nisu toliko vrijedili kao što vrijede sada, pa samo danas će hrvatskim travnjacima "trčati noge vrijedne više od 200 milijuna eura"! Točnije 204 milijuna eura jer tolika je prema Transfermarktu vrijednost Dinama (97 milijuna), Hajduka (45), Osijeka (35) i Rijeke (27).

Zbog svega navedenog, prestanimo barem jednom tražiti mane našoj ligi, zažmirimo i na neke manjkavosti HNL-a kojih zasigurno ima, i koncentrirajmo se na nogomet i na uzbuđenja koja su pred nama. Čekaju nas veliki derbiji sa sjajnim akterima, sa zvijezdama poput Oršića, Caktaša, Livaje i Drmića, a sve klubove vode dobri i iskusni treneri koji znaju svoj posao. Usto, zanimanje navijača sve je veće, ulaznice se odlično prodaju, sve se više u kafićima čuje priča o utakmicama naše lige. To je, zapravo, i najveća pobjeda. O navijačima Hajduka sve je rečeno, zna se koliko su vjerni splitskom klubu, pogotovo kada je klub nadomak velikog uspjeha. Probudio se i Zagreb kad je HNL u pitanju, u Kranjčevićevoj protiv Lokomotive ozračje je bilo odlično, a lijepo je za čuti da se već dan prije utakmice s Osijekom prodalo više od 10 tisuća ulaznica (Dinamo ih prodaje u paketu za dva derbija - s Osijekom i Hajdukom, i tko se toga sjetio zaslužuje čestitke, pametan potez).

Sad je tu i taj toliko spominjani VAR, o kojem bi se dalo diskutirati, koji ima dosta mana, ali je ipak svojevrsni jamac (barem se nadamo) da odluku o prvaku neće donijeti "ljudi u crnom", da sve lijepo neće pokvariti neki slučaj Krečak ili nešto slično.

Stoga, opustimo se, uživajmo u nogometu i navijajmo za svoje. Za sve sportske fanatike u Hrvatskoj danas je blagdan!

