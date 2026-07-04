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Klopp na pitanja o njemačkoj reprezentaciji: 'Spreman sam'

FILE PHOTO: Jurgen Klopp
Annegret Hilse/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
04.07.2026.
u 18:35

Nakon što je u petak ostavku na mjesto izbornika podnio Julian Nagelsmann, Klopp je postao glavni kandidat za njegovog nasljednika

Trofejni njemački nogometni trener Jurgen Klopp (59) potvrdio je kako razgovara s Njemačkim nogometnim savezom (DFB) o preuzimanju dužnost izbornika nakon što dvije godine nije radio.

Nakon što je u petak ostavku na mjesto izbornika podnio Julian Nagelsmann četiri dana po ispadanju u 16-ini finala Svjetskog prvenstva od Paragvaja, Klopp je postao glavni kandidat za njegovog nasljednika.

"Julian je podnio ostavku, Savez radi na izboru nasljednika i u okviru tih razgovora obratio se meni. Prije oko dvije godine završio sam posao u Liverpoolu jer nisam imao energije za novi izazov ili još jednu sezonu. U međuvremenu sam se potpuno oporavio i spreman sam", rekao je Klopp za Magenta TV z koju radi kao komentator tijekom SP-a.

Klopp je trenersku karijeru započeo 2001. godine u Mainzu u kojem je završio igračku karijeru, a zapaženi rezultati s tim klubom osigurali su mu posao u Borussiji iz Dortmunda koju je vodio od 2008. do 2015. godine te je u tom razdoblju osvojio dva naslova njemačkog prvaka, jedan Njemački kup te 2013. stigao do finala Lige prvaka. Uslijedilo je preseljenje u Liverpool gdje je u devet godina osvojio jedan naslov prvaka Engleske, jedan FA Kup i jednu Ligu prvaka (2019) uz još dva nastupa u finalu Lige prvaka (2018, 2022).
Ključne riječi
SP 2026.

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