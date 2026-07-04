Nova sudački repovi na SP-u: Argentinci slavili, ali svi pričaju o jednoj odluci

Argentina je nakon dramatične utakmice i produžetaka svladala Zelenortske Otoke rezultatom 3:2 te izborila plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva. Ipak, nakon posljednjeg sučeva zvižduka više se govorilo o jednoj odluci glavnog suca Drewa Fischera nego o samom nogometu.

Kontroverzna situacija dogodila se u 115. minuti, kada su Zelenortski Otoci pri zaostatku 3:2 izborili slobodan udarac s lijeve strane. Sidny Lopes Cabral uputio je snažan udarac prema vratima, no argentinski vratar Emiliano "Dibu" Martínez uspio je sačuvati svoju mrežu.

🚨𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: The Refree broke the "continue the play even if medical treatment is needed" in Argentina vs Cape Verde. 🇦🇷🇨🇻



Argentina would've had to play with 10 men if Tagliafico wasn't allowed, which according to rules, he should not have been. ❌🙅🏻‍♂️ pic.twitter.com/CKbGX6Zumr — The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) July 4, 2026

Nekoliko trenutaka poslije, u gužvi pred golom, argentinski branič Nicolás Tagliafico dobio je snažan udarac u lice zbog kojeg mu je počeo obilno krvariti nos. Dok je ležao na travnjaku, igra je bila prekinuta više od minute.

Nakon prekida sudac Fischer zatražio je od Tagliafica da napusti teren kako bi promijenio dres, koji je bio natopljen krvlju. Argentinski liječnički tim nije ulazio na travnjak, već je braniču pomoć pružena uz aut-liniju, gdje mu je zaustavljeno krvarenje. Za to vrijeme četvrti sudac razgovarao je s igračem i medicinskim osobljem, dok su nogometaši Zelenortskih Otoka čekali izvođenje kornera.

Čim je Tagliafico bio spreman, sudac mu je dopustio povratak na teren i odmah nakon toga označio nastavak igre. Upravo je taj trenutak izazvao najviše polemika.

Brojni igrači Zelenortskih Otoka burno su reagirali smatrajući da argentinski branič nije smio tako brzo ponovno ući u igru, a isto mišljenje dijele i brojni navijači te komentatori na društvenim mrežama. Španjolski As navodi da se upravo taj detalj pretvorio u jednu od glavnih tema nakon utakmice.

Razlog rasprave leži u pravilima IFAB-a. Prema protokolu koji uređuje procjenu i tretman ozlijeđenih igrača izvan terena, nogometaš u određenim situacijama mora ostati izvan igre najmanje jednu minutu. To se odnosi na slučajeve kada je igra zaustavljena zbog ozljede, kada sudac pozove liječničku službu na teren ili kada igrač zatraži liječničku pomoć tijekom prekida.

Upravo zato mnogi smatraju da je Tagliaficov povratak bio preuranjen i da je Argentina u završnim minutama dobila određenu prednost u obrani svojeg vodstva. Iako odluka nije promijenila konačan ishod susreta, ponovno je otvorila raspravu o dosljednoj primjeni pravila na najvećoj nogometnoj pozornici.