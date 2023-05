VIDEO Damjan Rudež: Pa što to radiš, čovječe? Iskreno, nadam se da će ga drastično kazniti

Na dan kada su krenule finalne konferencijske serije u NBA doigravanju gost Večernjakove televizije bio je bivši hrvatski reprezentativac i NBA igrač Damjan Rudež a u posljednje vrijeme i stručni sukomentator NBA utakmica na Arena Sportu.

A kao takvog zamolili smo ga da nam da svoj pogled na parove koje čine LA Lakersi i Denver Nuggetsi sa zapadne i Boston Celticsi i Miami Heat s istočne strane.

- U odnosu na utakmice iz osnovnog dijela sezone, dvoboji u doigravanju donose puno veći intenzitet, prije svega u obrani. No, to je neki standard pri čemu se neke momčadi malo prištede tijekom osnovnog dijela sezone.

Za Lakerse ne bismo rekli da su se prištedjeli jer su u sezonu krenuli sa samo dvije pobjede u prvih 12 utakmica (2-10).

- Lakersi su se borili za goli život, da zadrže glavu iznad vode. Na početku sezone su imali manje o 10 posto izgleda da će uopće dogurati do doigravanja a oni ne samo da su dogurali nego su, po putu, sve razvalili. LeBron James se uspio odmoriti za vrijeme rehabilitacije ozljede stopala i zdrav je ušao u završnicu baš kao i centar Anthony Davis. To su ljudi koji su već osvajali naslov i ja zbog njih Lakersima dajem blagu prednost. S obzirom na to da Denverov centar Nikola Jokić igra nestvarno dobro ključni dvoboj cijele serije bit će upravo taj između njega i Davisa koji će Nikoli biti puno veći izazov od svih centara dosad u doigravanju.

Kome Rudež daje prednost u finalu Istočne konferencije?

- S obzirom na to koliko su imali oscilacija i ozljeda, ni najveći optimisti Miami nisu očekivali vidjeti u konferencijskom finalu no Spoelstra iz te momčadi izvlači maksimum i pravo je čudo da još nije bio trener godine u NBA ligi. No, sve je ipak na Bostonu. Celticsi su sjajno posloženi, gladni su i imaju Tatuma koji je u fantastičnoj formi no Miami je momčad koju nitko ne želi vidjeti sebi nasuprot. Sastav s Floride u svojim redovima ima dosta nedraftiranih igrača i to utječe na mentalitet igrača. To su obično dodatno motivirani sportaši koji uvijek imaju osjećaj da imaju nešto više za dokazati jer su time što ih nitko nije prepoznao na neki način bili obezvrijeđeni.

Baš kao većina neutralnih poklonika NBA košarke, i Damjan za veliki finale priželjkuje klasik.

- Rivalstvo Celticsa i Lakersa je spasilo NBA ligu kada je ona bila na samom dnu popularnosti. Srećom, tada su se pojavili Larry Bird i Magic Johnson i njihovo rivalstvo je marketinški diglo rasprostrlo popularnost po cijelom svijetu. Ja isto priželjkujem taj finale no ne bih bio iznenađen niti s finalom Denvera jer sve četiri momčadi svog konja za utrku imaju.

I Memphis Grizzliesi su imali konja ali u onom pogrdnom smislu. Njihov najbolji igrač Ja Morant po drugi put je napravio istu glupost - mahao je pištoljem na Instagramu uživo pa, ovaj put, tog "pistolera" vjerojatno čeka vrlo stroga kazna.

- Neshvatljivo ponašanje za nekoga tko je, u godinama koje dolaze, trebao biti lice NBA lige. Pa što radiš čovječe. Kao obožavatelj NBA lige ljut sam i razočaran i ne mogu razumjeti odakle potreba za takvim ponašanjem i prenošenjem takve poruke. Ovo možda nije lijepo za reći no ja se najiskrenije nadam da će NBA liga Moranta drastično kazniti.

Taj dečko ima svog agenta, vjerojatno i odvjetnika, a zacijelo i osobnog trenera i nevjerojatno je da njega nitko ne može dozvati pameti. Neki će sada optužiti njegove prijatelje no zar on nije glavna faca u tom društvu koji bi trebao diktirati način ponašanja.

- Trebao bi biti no najbolju lekciju naučit će kada izgubi sve te silne novce, a već sada se priča da bi u dvije godine mogao izgubiti 80 milijuna dolara - zaključio je Rudež.