Zvijezda NBA-a pred kamerom mahala pištoljem: Suspendiran po drugi put u tri mjeseca

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad Memphis Grizzlies suspendirala je svog najboljeg igrača Ja Moranta nakon novog incidenta u kojem se na Instagramu pojavila snimka na kojoj Morant u ruci drži pištolj. Na novoj snimci Morant u vožnji automobilom, tijekom koje je sjedio na suvozačkoj poziciji, drži u ruci pištolj te sluša repera NBA YoungBoya.

Ova nova snimka pojavila se niti dva mjeseca nakon što je NBA liga suspendirala Moranta na osam utakmica zbog incidenta u Denveru tijekom sezone kada je Morant također na Instagramu objavio snimku na kojoj u vjerojatno alkoholiziranom stanju maše pištoljem u jednom noćnom klubu.

Grizzlies star Ja Morant was allegedly seen holding a gun on an IG Live yesterday.pic.twitter.com/bqvwbwgd9m